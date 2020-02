4 motivos para o Fla-Flu se manter equilibrado, apesar das grandes diferenças

​Na noite desta quarta-feira (12), ​Fluminense e Flamengo adentrarão o gramado do Maracanã para definir o primeiro finalista da Taça Guanabara 2020, o primeiro turno do Carioca. Apesar do abismo financeiro existente entre os dois rivais atualmente – situação que reflete diretamente na qualidade dos dois elencos montados -, temos motivos para acreditar em um confronto equilibrado. A seguir, listamos quatro deles:

Mística do clássico

Em 2019, Fluminense e Flamengo se enfrentaram seis vezes – somando todas as competições -, com uma vitória tricolor, dois empates e três triunfos rubro-negros. Somente um destes jogos teve vantagem superior a um gol de diferença. Isso prova que, mesmo havendo uma enorme diferença de qualidade, a mística do clássico tende a equilibrar forças. Não se trata de um jogo comum: fatores como entrega, ambição e determinação podem diminuir o abismo técnico.

Fluminense com mais ritmo de jogo

Enquanto o ​Flamengo precisou iniciar 2020 atuando com seu elenco de garotos – o fim tardio da temporada passada fez com que as férias do elenco principal invadissem janeiro -, o Tricolor das Laranjeiras está desde a primeira rodada atuando com seu time principal, com mudanças pontuais de uma partida para outra. Os titulares rubro-negros só disputaram dois jogos no ano: Resende e Madureira. É fato que o time de Odair está com mais ritmo.

Foco dividido? Recopas batem à porta do Flamengo

É fato que o Flamengo, após um 2019 extremamente vitorioso, tomou gosto de erguer taças e não fará ‘pouco caso’ de competição alguma. Contudo, o clube carioca tem algumas decisões à frente em seu calendário, o que pode culminar em uma atenção dividida por parte do elenco. Nos próximos dias 16 e 19 de fevereiro, o Rubro-Negro enfrentará o Furacão e o Independiente Del Valle, pelas Recopas do Brasil e Sul-Americana, respectivamente.

Combustível extra para o Tricolor: ‘freguesia’ e jejum no Carioca

Por fim, mas certamente não menos importante, temos estes dois ‘combustíveis extras’ para o Tricolor: além da gana por amenizar o retrospecto ruim recente em duelos contra seu maior rival, o time das Laranjeiras tem o Carioca como ambição, afinal, não conquista o torneio desde o ano de 2012. Outrora detentor do status de maior campeão estadual, o ​Fluminense foi batido e ultrapassado pelo próprio Rubro-Negro. Hoje, a contagem de taças está 35 x 31 para o Fla.