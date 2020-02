4 possíveis zebras na rodada deste meio de semana da Copa do Brasil

A Copa do Brasil começou na semana passada e, logo de cara, a “zebra” já se fez presente. A eliminação do Bahia para o River-PI colocou em xeque o trabalho do técnico Roger Machado. Pois, com a bola voltando a rolar entre terça e quinta-feira pela competição mais democrática do futebol brasileiro, não se pode descartar novas surpresas. Selecionamos quatro confrontos nos quais times de tradição, que jogam pelo empate, podem sofrer.

Brusque-SC x Sport – Quarta-feira, 19h15min

O time pernambucano parece ser o rei do empate na temporada. No Estadual, ocupa a quinta colocação com uma vitória e quatro empates. Já na Copa do Nordeste, com uma vitória e dois empates, é segundo no Grupo A. Muito embora a igualdade lhe favoreça no confronto com os catarinenses, quem empata demais sempre acaba flertando com o perigo.

Campinense-PB x Atlético-MG – Quarta-feira, 21h30min

Muito embora esteja na liderança do Campeonato Mineiro (é bem verdade que com um jogo a mais que o Cruzeiro, segundo colocado), o Galo tem se mostrado bastante instável neste início de temporada. Basta ver o que aconteceu na estreia da Copa Sul-Americana, quando levou 3 a 0 do Unión Santa Fé, da Argentina, e se complicou.

Altos-PI x Vasco da Gama – Quarta-feira, 21h30min

O Vasco da Gama não consegue ter um início de temporada confiável, tanto que sequer chegou às semifinais do primeiro turno do Campeonato Carioca. Se vacilou no Estadual, pode muito bem “entregar a rapadura” no torneio nacional.

São Raimundo-RR x Cruzeiro – Quinta-feira, 21h30min

Ok, a Raposa está invicta no Estadual até o momento. Só que vive a pior crise de sua história, tendo sido rebaixada para a Série B. É praticamente impossível prever o que vai acontecer logo ali na frente. Portanto, qualquer pequeno vacilo dentro das quatro linhas pode ser fatal para as suas pretensões.