5 bons nomes que podem comandar o Botafogo em 2020

​A categórica derrota por 3 a 0 para o Fluminense mexeu com os bastidores do ​Botafogo. Pouco após o encerramento do clássico, o clube de General Severiano utilizou suas plataformas oficiais para comunicar a demissão de Alberto Valentim, pressionado no cargo desde a reta final da temporada passada. Pensando em treinadores livres no mercado e que se encaixam na realidade do Glorioso, listamos cinco nomes que poderiam dar certo. Confira:

Thiago Larghi

Larghi não assume o comando técnico de uma equipe principal desde os meses finais de 2018, quando foi demitido após uma sequência ruim de resultados à frente do ​Atlético-MG. O longo período de inatividade é um ‘ponto negativo’, mas a seu favor, além do baixo custo está a sua filosofia de trabalho. É jovem, estudioso, afeito ao futebol propositivo, moderno.

Juan Antonio Pizzi

O treinador argentino está livre no mercado desde seu pedido demissão junto ao San Lorenzo, em dezembro do ano passado. É bastante experiente e tem bons trabalhos ao longo de sua carreira, em especial pela U. Católica e pelo próprio San Lorenzo (primeira passagem). Foi o comandante da Roja no título da Copa América 2016.

Ricardo Sá Pinto

Mais um caso de técnico estrangeiro que se configuraria em uma aposta válida pelo Fogão. Sá Pinto, de trabalho impactante no SC Braga, está sem clube e é um verdadeiro ‘ermitão’ da bola, já tendo rodado por Sérvia, Grécia, Polônia, Arábia Saudita… Considerando que o momento é bastante oportuno para treinadores lusitanos no Brasil, porque não?

Cuca

Entre os listados até o momento, Cuca é que simboliza a menor ‘revolução’, por se tratar de um expoente da velha guarda de treinadores brasileiros. Seu salário também é um complicador. No entanto, não dá pra negar o seu efeito sobre a torcida alvinegra: o aspecto afetivo o transforma em uma quase unanimidade, com pontuais exceções. Conhece bem o clube.

Bruno Lazaroni

Foto: Divulgação

O mercado de treinadores está escasso e, em cenários assim, ‘olhar para dentro’ passa a ser uma via alternativa importante. Atual auxiliar técnico alvinegro, Lazaroni é uma opção da casa, de baixo custo, que conhece muito bem o elenco e tem conhecimento das limitações vividas pelo Glorioso. Sua efetivação conta com alguns entusiastas na torcida.

​