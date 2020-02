5 camisas de futebol que mais parecem um abadá de Carnaval

Quando amamos um clube de futebol, sua camisa se torna, automaticamente, nossa segunda pele. Contudo, há alguns mantos históricos que não são perdoados nem mesmo pelo torcedor mais clubista ou apaixonado: entre designs trágicos, acúmulo de patrocínios ou paleta de cores questionável, levantamos cinco camisas que mais parecem abadás de Carnaval. Confira:

SC Heerenveen (2020)

​O time holandês da cidade de mesmo nome é o atual décimo colocado da Eredivisie 2019/20. Sua campanha pode até ser mediana, mas sua camisa nunca passa despercebida em campo, especialmente pelas flores vermelhas que também fazem parte do escudo do clube. Sim, são flores: lírios d’água, mais exatamente. Você achou que fossem corações, não é?

Duque de Caxias (2013)

O Duque de Caxias, que está atualmente disputa a Série B Carioca, já teve alguns uniformes negativamente emblemáticos. Este de 2013, ilustrado na foto acima, adentra a nossa lista pela enorme ‘poluição visual’ causada pelo acúmulo de patrocínios. Vamos combinar que laranja com azul também não é uma combinação de cores muito tradicional, né?

Flamengo (2010)

​A intenção era homenagear suas origens, mas quase nada se salva neste terceiro uniforme do ​Flamengo de 2010. Altamente descaracterizado da identidade do clube e com um patrocínio master gigantesco no centro, a camisa azul e amarela ganhou o apelido cômico de ‘Tabajara’, referência ao time fictício do programa humorístico ‘Casseta & Planeta’.

Liverpool (2014)

O ​acerto do clube vermelho com a Nike sacramenta o fim de uma ‘era’ pra lá de questionável da New Balance à frente do Liverpool. A empresa norte-americana fez alguns uniformes de gosto duvidoso nos últimos anos, ou seja, os Reds poderiam garantir posição nessa lista com mais de um exemplo. O escolhido foi esse trágico kit de visitante da temporada 2014/15.

Évian (2011)

O uniforme de 2011 do ‘falecido’ Évian – o clube francês foi dissolvido em dezembro de 2016 -, consegue completar o ‘bingo’ de todos os itens discorridos no parágrafo introdutório deste artigo: design trágico, acúmulo de patrocínios e paleta de cores problemática, inclusive na estampa das marcas. Sem dúvida, um dos uniformes mais bizarros do futebol neste século.