5 clubes de futebol que você precisa seguir no Tik Tok imediatamente

​Não dá para lutar contra: o Tik Tok é a nova rede social do momento e uma verdadeira febre entre jovens, mas vem conquistando cada vez mais o público geral, de todas as idades. Entre correntes e desafios, a plataforma de vídeos tornou-se também um ‘mercado’ de potencial a ser explorado pelos principais clubes de futebol do mundo, afinal, é uma forma de atrair novos torcedores e de gerar engajamento/lucro. Por isso, separamos para vocês 5 clubes que vem brilhando na forma como utilizam o Tik Tok e que merecem sua atenção:

Derry City FC

​​O modestíssimo Derry City FC, clube norte-irlandês baseado na cidade de mesmo nome, tenta ‘conquistar o mundo’ através das redes sociais e iniciou os trabalhos no Tik Tok com uma obra-prima brilhante e ao mesmo tempo bizarra. Garantia de gargalhadas e muitas perguntas sem resposta ao final de cada vídeo.

Manchester City

Enquanto o ‘amadorismo’ do Derry City torna seu conteúdo atraente, o Manchester City adota uma pegada bem mais profissional com seus vídeos/publicações no Tik Tok. Alguns conteúdos rendem boas gargalhadas, outros são mais ‘neutros’, mas a fórmula tem dado certo: o clube inglês é uma das agremiações esportivas com mais interações na plataforma.

Bayern de Munique

Além de dominar o futebol alemão dentro das quatro linhas, o Bayern de Munique também é o principal representante/expoente de seu país dentre os clubes que estão no Tik Tok. Um vídeo recente com o brasileiro ​Philippe Coutinho como protagonista chegou à incrível marca de 2,6 milhões de visualizações. Wow.

Celtic

O gigante escocês é um recém-chegado à plataforma, mas parece estar bem a vontade com a proposta da mesma, afinal, seus primeiros conteúdos foram marcantes. Tende a protagonizar um embate de forças com seu bom e velho arquirrival local, o Rangers, que está há mais tempo no Tik Tok e tem mais seguidores, por ora. Resta saber por quanto tempo.

Sheffield United

O Sheffield United é a grande surpresa da Premier League 2019/20, já que briga por vaga em competições europeias, sendo um dos clubes que veio da segunda divisão na temporada passada. O brilho no campeonato doméstico se repete no Tik Tok, com o auge vindo em um vídeo do treinador Chris Wilder comemorando um gol ao som da ‘girl band’ Little Mix.

​