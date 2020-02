5 contratações que podem surpreender em 2020 no futebol brasileiro

​Sabe aquele jogador que estava em baixa no ​mercado e que seu time resolveu apostar? Pois é, num cenário em que a maioria dos clubes se vê em difícil situação econômica, é o que mais tem. Mas alguns nomes parecem mais promissores que outros…

​Diego Souza (Grêmio)

2019 não foi um bom ano na carreira do experiente jogador. Em um time limitado como o do Botafogo do ano passado, Diego Souza não conseguiu se destacar jogando como centro-avante, e muito menos quando atuava no meio-campo. Mesmo assim, Renato Portaluppi decidiu dar uma chance a ele, sendo até criticado pela mídia esportiva e torcida gremista. ​No entanto, o começo de temporada do atleta de 34 anos é animador, principalmente por ter marcado o gol que deu a vitória no Gre-Nal.

Luan (Corinthians)

Após um 2017 mágico atuando pelo Grêmio, Luan não conseguiu reencontrar o futebol que lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da América daquele ano.​ Mesmo longe de seu auge, o Corinthians decidiu desembolsar uma grana na esperança de que o camisa 7 volte a jogar em alto nível e decida jogos pelo Timão.

Diego Tardelli (Atlético Mineiro)

O veterano é outro que não teve uma boa temporada em 2019. Sua chegada ao Grêmio foi dada como ótima contratação, mas Tardelli não conseguiu emplacar uma boa sequência de partidas e parecia estar sem ritmo de jogo. Para 2020, a situação mudou completamente, o Galo o contratou para dar mais uma chance do atleta, que ja brilhou com a camisa alvinegra, mostrar que ainda tem gasolina no tanque, pois talento não falta.

Wellington Silva (Fluminense)

O jogador, que teve uma boa passagem ​pelo Fluminense (onde foi revelado), mas não conseguiu repetir as boas atuações em outros clubes. Foi um reserva de luxo no Internacional por dois anos e retornou ao tricolor carioca a pedido do técnico Odair Hellman. Mesmo estando em baixa, é um atleta com muito potencial e que pode surpreender a todos.

Rodriguinho (Bahia)

O meio-campista, de alto salário, sofreu com um ano de lesões que fizeram com que o Cruzeiro rescindisse seu contrato após somente 22 partidas jogadas. Livre no mercado, O Bahia foi buscá-lo para comandar um time relativamente jovem. O atleta é conhecido por seus passes que quebram as linhas de marcações e assistências, além de marcar uma boa média de gols para um jogador de sua posição. Caso se mantenha saudável, tem muito a agregar.