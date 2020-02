5 destaques da Copa do Rei para Barcelona e Real Madrid ficarem de olho

​Enquanto ​La Liga tem os mesmos protagonistas de sempre, a Copa do Rei de 2019/20 vem preenchendo a ‘cota de surpresas’ na temporada do futebol espanhol. Em novo formato, o torneio mata-mata chegou à fase de semifinais sem nenhum dos gigantes do país ainda vivos na disputa pela taça, com Barcelona e Real Madrid ficando pelo caminho nas quartas de final. Em reconhecimento aos ‘azarões’, listamos cinco jogadores que estão se destacando na competição até aqui. Confira:

Matheus Aias (23 anos)

Dentre os muitos brasileiros espalhados pelo Velho Continente, o atacante de 23 anos revelado pela Ponte Preta vem deixando sua marca nesta edição da Copa do Rei. Seu passe pertence ao Watford (ING), mas atua pelo CD Mirandés via empréstimo. Suas grandes atuações e faro de gol conduziram a modesta equipe da segunda divisão às semifinais. Ele soma cinco gols na competição, da qual é o atual vice-artilheiro.

Ander Barrenetxea (18 anos)

Guarde esse nome, pois certamente ouviremos falar muito dele em um futuro bem próximo. De apenas 18 anos de idade e um futuro brilhante pela frente, o ponta-esquerdo tem sido um dos destaques da semifinalista Real Sociedad, equipe que desbancou o Real Madrid nas quartas de final em pleno Bernabéu. Veloz e habilidoso, participou diretamente de cinco gols de sua equipe na competição, com três bolas na rede e suas assistências.

Martín Merquelanz (24 anos)

Revelado nas categorias de base da Real Sociedad, o espanhol é o companheiro de ataque do brasileiro Matheus Aias no CD Mirandés. Daí, podemos perceber que a surpreende campanha do modesto clube se baseia no excelente momento de sua linha de frente. Em cinco partidas jogadas, Merquelanz somou nada menos que seis participações diretas para gols, com quatro assistências e dois tentos. Canhoto, tem o passe como seu ponto forte.

Iñaki Williams (25 anos)

Dentre os listados, esse é o nome mais conhecido do grande público, por estar sob holofotes há mais tempo e defender uma camisa tradicional da elite nacional. Dono da camisa 9 do Athletic Bilbao, ele foi responsável por anotar o gol que eliminou o Barcelona nas quartas de final. Soma quatro tentos e uma assistência na Copa do Rei. Tirá-lo do clube basco, no entanto, não será tarefa fácil para quem tentar: ​tem contrato longo e multa rescisória altíssima.

Alexander Isak (20 anos)

Por fim, mas certamente não menos importante, temos o ‘MVP’ de momento da competição. Com sete gols e duas assistências em cinco jogos, o centroavante sueco é o grande achado da Real Sociedad nesta temporada 2019/20. Foi promovido ao time titular após Willian José abrir negociações com o Tottenham, transferência que acabou não se concretizando. O alto nível de atuações de Isak acabou ‘fechando as portas’ para o retorno do brasileiro ao time titular.