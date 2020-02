5 empresas abrem 9.409 vagas de emprego para diversos cargos no país

Além do salário pago ao funcionário, a empresa vai oferecer benefícios de assistência médica, assistência odontológica, auxílio-educação, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte.

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: (https://www.infojobs.com.br/).

4- Ambev

As vagas são oferecidas para os cargos de Técnico de Elétrica, Técnico Administrativo, Técnico de Eletroeletrônica, Médico do Trabalho, Auxiliar de Marketing, Vendedor, Técnico de Segurança do Trabalho, Promotor de Vendas, Supervisor, Estagiário, Aprendiz, Técnico Financeiro, Técnico Operador, Técnico Fabril, Técnico de Automação, Técnico de Automação, Conferente, entre outros cargos. São 408 vagas no total.

Para concorrer a uma das vagas citadas, será necessário enviar o currículo na área desejada no site da Ambev.

5- Randstad

A Randstad, fundada em 1960 por Frits Goldshmeding na Holanda, desempenha um papel fundamental no mundo do trabalho global. Possui operações em 39 países, o que representa mais de 90 do mercado global de Recursos Humanos. A empresa abri diversas oportunidades de emprego! Confira.

A empresa abriu neste fim de ano nada menos que 1.103 novas vagas de emprego no Brasil. A empresa trabalha como a conexão entre empresa/candidato. Sendo assim, os contratos, salários e benefícios variam em razão do contratante. A média salarial vai de R$1.260 a R$2.800. Além disso, os profissionais contarão com vale-transporte e alimentação, seguro de saúde e etc.

Para participar, os interessados deverão acessar o site oficial de vagas e clicar no cargo de interesse. Após isso, é necessário selecionar a opção “Candidatar-se“.