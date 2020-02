5 fatos curiosos das oitavas de final da Champions League

​As oitavas de final da ​Champions League estão batendo à porta, e a gente vai deixá-la entrar! Mas não sem antes trazer para vocês cinco fatos para lá de curiosos desta fase da competição. É muito jogo bom pela frente!!!

As cinco grandes ligas

Pela primeira vez na história da competição, todas as 16 equipes classificadas para as oitavad de final vêm das cinco principais ligas europeias: Inglaterra (Liverpool, Manchester City, Tottenham, Chelsea), Espanha (Barcelona, Real Madrid, Valência, Atlético de Madrid), Alemanha (Bayern de Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig), Itália (Juventus, Napoli, Atalanta) e França (Paris Saint-Germain e Lyon).

Liverpool de volta onde foi feliz

O duelo mata-mata mais recente do Liverpool até agora na Champions aconteceu quase nove meses atrás, em 1º de junho, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madri. A vitória por 2 a 0 contra o Tottenham, é claro. E onde será o próximo confronto de playoff dos Reds? Novamente no Wanda Metropolitano, desta vez contra os anfitriões do Atlético de Madrid. Será que vão rolar vitórias consecutivas nessa dobradinha?

Cristiano Ronaldo e Messi

O maior número de partidas de oitavas de final pertence a dois nomes: Cristiano Ronaldo, com 30 jogos, e Lionel Messi, com 28. E gols marcados? Messi tem 26, enquanto CR7 aparece com 23. Os dois vão continuar quebrando recordes e mais recordes? A conferir.

Os assíduos

Desde que começou a ser disputada, na edição de 2003/2004, as oitavas de final de Champions League já aconteceram 17 vezes, portanto. De lá para cá, quem participou mais vezes desta fase? A lista é pesada:

Real Madrid – 17 (o único perfeito)

Barcelona e Bayern de Munique – 16

Arsenal e Chelsea – 14

Manchester United, Porto, Lyon e Juventus – 11

Quem vai parar CR7? Um velho conhecido, talvez?

​

O último time a vencer Ronaldo na fase oitavas de final de uma Champions League foi o Lyon, na temporada 2009/10 (quando defendia o Real Madrid). E quem a Juve vai encontrar logo de cara desta vez? Sim, o próprio time francês. Abre o olho, Cris!