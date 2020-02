5 jogadores de futebol que poderiam estar atuando na NFL

Domingo de Super Bowl, com o mundo todo vidrado na expectativa para saber o que vai acontecer na decisão entre San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs. Depois de uma temporada que começou lá atrás, em setembro, chegou a hora de descobrir quem será o campeão da NFL. Maaaaaaaaaaaas….aqui a gente fala sobre futebol (o com os pés de fato, né!), então resolvemos bolar uma brincadeira: quais ​atletas do esporte bretão se dariam bem no da bola oval? A lista e os motivos você confere logo abaixo:

Romelu Lukaku (Inter de Milão )

O centroavante belga é conhecido mundialmente pelo seu físico avantajado. Com sua incrível força, ele poderia quebrar tackles e dar certo como um running back ou até fullback no futebol americano. Inegavelmente seria divertido ver Lukaku passando por cima de defensores como um trator. ​ Tem talento pra isso!

Adama Traoré (Wolverhampton)

A nova estrela da Premier League tem velocidade e habilidade como seu ponto forte. Atualmente ele é o líder de dribles na Inglaterra e teria chance ter sucesso como um wide-receiver que teria o juke (drible de corpo) e o stiff arm (braço de ferro) como arsenais poderosos à sua disposição.

Alisson (Liverpool)

Recentemente, o goleiro do Liverpool deu uma assistência precisa para Salah em um passe que percorreu mais que a metade do campo. Com uma ótima pontaria, o brasileiro poderia seguir os passos de Cairo Santos e se tornar um kicker.

Mbappé (PSG)

O astro francês é o jogador mais rápido do Fifa 20 e tem uma boa visão de jogo quando tem a posse da bola. Essas características são típicas de um kick/punt returner. O jogador recebe a bola e tenta avançar o máximo que conseguir para começar uma nova campanha para o ataque de seu time. Ninguém segura o craque do PSG!

Adebayo Akinfenwa (Wycombe)

Esse centroavante é o jogador mais forte de todo o futebol mundial. Seu porte físico lembra bastante um jogador de linha ofensiva que tem como objetivo proteger o passador do seu time. Akinfenwa seria uma boa aposta para um time que queira abrir espaço para seus corredores e dar tempo para o QB laçar a bola.​