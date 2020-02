5 jogadores que atuaram recentemente no Atlético-MG, mas você não deve lembrar

Idas e vindas, chegadas e partidas… Alguns atletas criam raízes e se tornam verdadeiros ídolos, mas outros sequer ser lembrados pelas arquibancadas e acervos históricos dos clubes pelos quais passaram. Hoje, recordaremos cinco jogadores que vestiram a camisa do ​Atlético-MG ao longo dos últimos anos, mas que, pelos mais diversos motivos, não preenchem o imaginário dos torcedores alvinegros. Confira:

Sherman Cárdenas

​Após se destacar a nível continental vestindo a camisa do Atlético Nacional, o meia colombiano atraiu olhares atentos de grandes clubes do Brasil. O Galo acabou fechando sua contratação via empréstimo em 2015, mas passou longe de conseguir extrair a ‘melhor versão’ do armador. Foram apenas 29 jogos com a camisa alvinegra e nenhum gol anotado.

Diego Souza

Não há dúvida de que Diego Souza é um dos principais expoentes entre os chamados ‘atletas itinerantes’ do futebol brasileiro: entre os doze grandes, o armador só não vestiu as camisas de Santos, Corinthians e Internacional. A passagem pelo Galo, no entanto, foi bastante discreta: 34 partidas e cinco gols anotados, entre os anos de 2010 e 2011.

Nikão

O meia-atacante é, atualmente, um dos pilares para o bom funcionamento do forte Athletico, atual campeão da Copa do Brasil. O que pouco torcedor do Galo sabe ou se lembra é que Nikão completou sua formação e teve sua primeira experiência profissional justamente no clube mineiro, ainda no ano de 2010. Só disputou seis jogos oficiais e acabou sendo emprestado.

Leandro Castán

O ‘xerife’ do sistema defensivo do Vasco da Gama é lembrado, especialmente, por sua vitoriosa passagem pelo Corinthians. Contudo, pouca gente sabe que ele vestiu outra camisa no Brasil além da cruzmaltina e da alvinegra. Sua primeira experiência profissional foi no Atlético-MG, entre os anos de 2005 e 2007, antes de se transferir ao futebol sueco.

Arouca

Por fim, temos o curioso caso do volante Arouca: apesar de sua contratação ser recente e estar ‘fresca’ no imaginário popular, a torcida atleticana realmente não consegue se lembrar dele em campo. Isso porque sua passagem pela Cidade do Galo foi mais do que discreta: apenas 12 jogos, em sua maioria vindo do banco de reservas, durante a temporada de 2018.