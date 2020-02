5 jogadores que atuaram recentemente no Corinthians, mas você não deve lembrar

​Idas e vindas, chegadas e partidas… Alguns atletas criam raízes e se tornam verdadeiros ídolos, mas outros sequer ser lembrados pelas arquibancadas e acervos históricos dos clubes pelos quais passaram. Hoje, recordaremos cinco jogadores que vestiram a camisa do ​Corinthians ao longo dos últimos anos, mas que, pelos mais diversos motivos, não estão no imaginário dos torcedores alvinegros. Confira:

Johnny Herrera

Ainda em atividade aos 38 anos – é titular e capitão da Universidad de Chile -, o goleiro chileno teve uma passagem meteórica pelo Corinthians em 2006. Pouquíssima gente se lembra dele em atividade, mas os poucos que se lembram, sabem que sua curta experiência no Parque São Jorge não foi nada inspirada: poucos jogos, muitas falhas e reserva. Deixou o clube em 2007.

Anderson Polga

Revelado pelo Grêmio, o zagueiro de passagem pela Seleção Brasileira construiu quase toda sua carreira profissional com a camisa do Sporting Clube de Portugal, equipe pela qual atuou por nove temporadas. Decidiu retornar ao Brasil em 2012, assinando com o Corinthians, mas não conseguiu destaque e se despediu ao final da temporada tendo realizado apenas 3 jogos. Provavelmente ninguém se recorda que o defensor integrava o elenco campeão do mundo.

Claudio Maldonado

O volante chileno, conhecido pela raça e intensidade, passou grande parte de sua carreira profissional na ​Série A. Somou passagens importantes por Cruzeiro, Santos e Flamengo, mas não conseguiu repetir o mesmo sucesso no Parque São Jorge. Com a camisa do Corinthians, disputou apenas oito partidas, durante a temporada 2013.

Ibson

Aos 36 anos, o volante segue em atividade e hoje veste a camisa do Tombense (MG). Passou bons anos de sua carreira no Flamengo, clube que o revelou. Optou por deixar a Gávea durante o ano de 2013 e acertou com o Corinthians em julho, mas não marcou época com a camisa do clube paulista: apenas 26 jogos e despedida em janeiro de 2014, rumo à Itália.

​Thiago Heleno

Peça importante no elenco do Furacão que conquistou Sul-Americana (2018) e Copa do Brasil (2019), o zagueiro vive um bom momento técnico em sua carreira, mas certamente não deixou saudade nos torcedores alvinegros. Sua passagem pelo Timão, em 2010, durou apenas cinco meses e foi marcada por falhas nas poucas oportunidades que recebeu.