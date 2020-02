5 jogadores que atuaram recentemente no Cruzeiro, mas você não deve lembrar

Ao longo da história, grandes jogadores passaram pelo ​Cruzeiro. Mas há aqueles que poucos lembram e que, de uma maneira ou outra, participaram de momentos importantes do clube. Alguns ficaram pouco tempo, outros um pouco mais. Então, é hora de listar cinco nomes que vestiram a camisa azul, mas que muita gente não se recorda.

Adriano Gabiru

Em 2001, o meia integrou o time campeão brasileiro do Athletico-PR. Cinco anos depois, fez parte do elenco do Inter que ganhou a Libertadores e ainda foi protagonista da conquista do Mundial de Clubes, ao marcar o gol decisivo sobre o Barcelona. Neste meio tempo, no entanto, defendeu a Raposa. Foi entre 2004 e 2005.

Gabriel

O lateral-direito atuou na equipe de Belo Horizonte, emprestado pelo Málaga, entre 2006 e 2007. No entanto, não fez tanto sucesso assim como em outros clubes pelos quais passou, como São Paulo e Fluminense.

Roger Flores

Entre 2010 e 2012, foram mais de cem jogos com a camisa do Cruzeiro. É bem verdade que só conquistou um título (o Campeonato Mineiro de 2011), e talvez por si poucos se lembrem que ele defendeu o lado azul de Minas Gerais.

Júlio Baptista

Muito embora as atenções estivessem voltadas para Ricardo Goulart, Everton Ribeiro e Marcelo Moreno, o meio-campista também era uma das estrelas do elenco do Cruzeiro que foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014.

Juan Sánchez Miño

Emprestado pelo Torino, da Itália, o argentino, que pode atuar de lateral-esquerdo, volante e meia, foi contratado no início de 2016. Porém, por conta da distância aos familiares, pediu para deixar a Raposa na metade do mesmo ano.