5 jogadores que atuaram recentemente no Fluminense, mas você não deve lembrar

Idas e vindas, chegadas e partidas… Alguns atletas criam raízes e se tornam verdadeiros ídolos, mas outros sequer ser lembrados pelas arquibancadas e acervos históricos dos clubes pelos quais passaram. Hoje, recordaremos cinco jogadores que vestiram a camisa do ​Fluminense ao longo dos últimos anos, mas que, pelos mais diversos motivos, não estão no imaginário dos torcedores tricolores. Confira:

Juliano Belletti

​Após passagens vitoriosas por Chelsea e Barcelona, o lateral-direito revelado pelo Cruzeiro resolveu retornar ao futebol brasileiro em 2010, após nove temporadas na Europa. Com o aporte da antiga patrocinadora, o Tricolor Carioca investiu na chegada do experiente atleta, mas o retorno esportivo foi inexistente: lesões acumuladas e apenas nove partidas oficiais.

Fabinho

Amado pela torcida do Liverpool e por Jürgen Klopp, ​Fabinho é, atualmente, um dos melhores e mais regulares jogadores brasileiros em atividade. O que pouca gente sabe ou se recorda é que o volante é cria das categorias de base do ​Fluminense. Jogava nos times inferiores do Tricolor como lateral-direito, sua posição de origem. Foi negociado antes de se tornar profissional.

Marlone

Revelado pelo Vasco da Gama e atualmente sem clube, o meio-campista se tornou um grande ‘itinerante’ da bola no mercado brasileiro, sem conseguir se firmar ou fincar raízes em nenhum dos clubes que atuou recentemente. Com a camisa do Fluminense, disputou apenas 14 jogos durante a temporada de 2015, sendo apenas cinco deles como titular.

Gustavo Nery

De passagens marcantes por São Paulo (2000/04) e Corinthians (2005), o lateral-esquerdo foi contratado pelo Fluminense no início de 2008, para ser o dono da camisa 6 na Libertadores. O planejamento, no entanto, não poderia ter dado mais errado: lesões e futebol muito abaixo da média nas raríssimas ocasiões em que esteve à disposição acabaram marcando a ‘passagem-relâmpago’ do jogador pelas Laranjeiras.

Manuel Lanzini

Quem o vê prosperando no futebol inglês (West Ham) hoje, dificilmente se lembra que o meia argentino atuou em terras brasileiras no início da década passada. Tratado à época como uma das ‘joias’ de seu país, o armador foi contratado via empréstimo pelo Tricolor, junto ao River Plate. Foram 42 jogos e cinco gols anotados entre 2010/11, impacto menor que seu potencial.