5 jogadores que atuaram recentemente no Grêmio, mas você não deve lembrar

​O vai e vem no mercado da bola é algo realmente impressionante. Clubes contratam e dispensam atletas de forma que a torcida, por vezes, esquece que tal atleta vestiu a camisa do seu time. Mas nossa missão é fazer as pessoas deixarem esses nomes na memória. Por isso, listamos cinco jogadores (atacantes, já que o clube busca pelo tal homem de referência) que passaram pelo ​Grêmio nos últimos tempos, mas que talvez você nem lembre.

William Batoré

Foi contratado por empréstimo junto ao Avaí para a temporada de 2010, mas sequer ficou no Tricolor durante todo o período. No meio do ano, acabou repassado para a Ponte Preta.

Diego Clementino

Contratado no segundo semestre de 2010 como opção para o ataque tricolor, acabou se transformando em xodó da torcida mesmo sendo reserva. Mas, obviamente, a paixão foi passageira, tamanha era a carência dos tricolores por bons atacantes.

Lins

Para uma temporada em que o Grêmio esperava contar com o retorno de Ronaldinho Gaúcho, Lins acabou sendo um dos reforços para o ataque tricolor. O ano era 2011, e ele marcou apenas um gol pelo Tricolor (foi em um Gre-Nal de reservas, realizado em Rivera, no Uruguai). Na metade daquele ano, teve seu contrato rescindido.

Brandão

Era um jogador com certo nome no futebol francês, e foi repassado ao Grêmio por empréstimo em 2011, pelo Olympique de Marselha, depois de uma passagem frustrada pelo Cruzeiro. Chegou a ter média de um gol por partida em seus tempos de Tricolor, mas ficou pouco tempo em Porto Alegre.

Eduardo Vargas

Este sim foi um nome de impacto. Em 2013, chegou com pompa e circunstância para ser uma das estrelas do primeiro time do Grêmio a ser formado na “era Arena”. Nos jogos iniciais, empolgou. Depois, caiu em descrédito e não deixou saudades.