5 jogadores que atuaram recentemente no Inter, mas você não deve lembrar

​Quando se pensa em jogadores que passaram por determinado clube, logo vem à mente uma infinidade de nomes. Porém, existem sempre aqueles que pouco lembram, mas que em determinado momento, sim, foram contratações consideradas até mesmo de grande impacto. Abaixo, listamos cinco atletas que defenderam recentemente pelo ​Internacional, mas que podem ter caído no esquecimento. Se vale a dica, alguns chegaram a erguer taças importantes no Beira-Rio.

Martín Hidalgo

O lateral-esquerdo peruano chegou para reforçar o então campeão da América, em 2006, e foi até mesmo titular do Colorado na primeira partida do Mundial daquele ano, que viria a ser conquistado pelo clube.

Kleber Pereira

Foi contratado no início de 2010 pelo Inter, mas acabou dispensado ao final do mês de maio. Mesmo assim, é possível dizer que integrou o elenco que, meses depois, conquistaria a Libertadores.

Fernando Cavenaghi

O argentino defendeu o time gaúcho na temporada de 2011. Desembarcou em Porto Alegre nos braços da torcida, mas em campo não foi tudo aquilo que se esperava. Mesmo assim, conquistou o Estadual daquele ano.

Mario Bolatti

O volante, autor do gol que garantiu a classificação da Argentina para a Copa do Mundo de 2010, foi outra das apostas do Inter para o ano de 2011. O desempenho no primeiro ano no Beira-Rio foi considerado razoável, mas depois acabou caindo.

Alan Kardec

Contratado por empréstimo junto ao Vasco da Gama no segundo semestre de 2009, disputou apenas duas partidas com a camisa vermelha. Acabou se transferindo para o Benfica ao fim daquela temporada.