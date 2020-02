5 jogadores que atuaram recentemente no Palmeiras, mas você não deve lembrar

Nos últimos anos, o ​Palmeiras se acostumou a formar elencos grandes. O que se dizia é que chegava a ter três jogadores quase que do mesmo nível para cada posição. Só que, voltando (um pouco) no tempo, existem atletas que vestiram a camisa alviverde e que, diante desta grande número de profissionais, podem ter caído no esquecimento. Abaixo, destacamos cinco deles!

Fábio Júnior

O centroavante defendeu o Palmeiras no início do século XXI, mais especificamente no ano de 2001. À época em início de carreira, despontava como um dos grandes artilheiros do país, mas sua passagem pelo Palestra não foi das melhores.

Keirrison

O atacante, contratado em 2009, marcou nada menos que 14 gols em 16 partidas logo de cara, o que o coloca como o atacante com melhor arrancada na história do Palmeiras. Só que, após cinco meses, se transferiu para o Barcelona. A saída, à época, foi contestada publicamente pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que acabou sendo demitido por conta disso.

Obina

O atacante teve duas passagens pelo clube, em 2009 e 2012. Na primeira, manteve média de quase meio gol por partida. Na segunda, o desempenho já não foi tão bom.

Mauricio Victorino

O zagueiro uruguaio chegou ao Palmeiras como uma espécie de “xerifão”. Porém, sofreu com contusões ao longo de 2014 e não completou dez partidas pelo clube.

Aranha

O goleiro foi anunciado no início de 2015 para um contrato de um ano. Mas entrou em campo apenas uma vez.