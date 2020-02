5 jogadores que atuaram recentemente no São Paulo, mas você não deve lembrar

​É o momento “nostalgia”! Tantos jogadores passam por um clube que, por vezes, acabam caindo no esquecimento. Mas o 90min, agora, quer ajudar você, torcedor do ​São Paulo, a recordar cinco nomes que vestiram a camisa do Tricolor, mas que, por um motivo ou outro, você não deve lembrar. Vamos a eles!

Carlos Alberto

Após um período apagado na Europa, o meia foi anunciado por empréstimo início de 2008. Marcou apenas um gol e, depois de cinco meses com algumas brigas internas, foi cedido ao Botafogo, já que o Werder Bremen, donos de seus direitos, também não o quis de volta. Hoje está aposentado, comentarista dos canais Fox Sports.

Marlos

O meio-campista teve uma passagem bastante produtiva pelo Morumbi. Foram mais de 130 jogos com a camisa tricolor entre 2009 e 2011, tanto que acabou vendido ao Metalist, da Ucrânia, por US$ 5 milhões. Naturalizado ucraniano, está no Shakhtar Donetsk.

Clemente Rodríguez

O lateral argentino fez parte do elenco tricolor entre 2013 e 2015. Em sua primeira partida, foi expulso, e logo perdeu o status de titular com o qual chegaram ao Morumbi. Chegou, inclusive, a ser testado pelo lado direito. Em 2014, acabou afastado do time pelo então técnico Muricy Ramalho.

Maicosuel

Assinou contrato de três temporadas na metade de 2017, mas logo após a primeira partida o atacante teve detectado um desequilíbrio muscular que o deixou alguns meses afastado. Em 2018, acabou emprestado ao Grêmio.

Falcão (do futsal)

Em uma ação de marketing, o craque das quadras foi anunciado como reforço do São Paulo em 2005. Ficou seis meses no clube, mas atuou apenas 13 vezes, sendo uma como titular. Não recebeu muitas oportunidades com o técnico Emerson Leão, e voltou para o futsal.