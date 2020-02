5 jogadores que atuaram recentemente no Vasco, mas você não deve lembrar

Idas e vindas, chegadas e partidas… Alguns atletas criam raízes e se tornam verdadeiros ídolos, mas outros sequer ser lembrados pelas arquibancadas e acervos históricos dos clubes pelos quais passaram. Hoje, recordaremos cinco jogadores que vestiram a camisa do ​Vasco da Gama ao longo dos últimos anos, mas que, pelos mais diversos motivos, não estão no imaginário dos torcedores cruzmaltinos. Confira:

Dario Conca

​Eleito craque do Brasileirão 2010 conquistado pelo ​Fluminense, o meia argentino marcou época vestindo a camisa tricolor. Poucos se lembram, no entanto, que sua primeira experiência em solo brasileiro foi com a camisa cruzmaltina: em 2007, atuou pelo clube de São Januário em 50 partidas, sendo um dos destaques da equipe naquela temporada.

Douglas

Vivendo a reta final de sua carreira profissional, o ‘maestro’ defendeu as camisas de ​Grêmio e Corinthians por três anos cada, clubes nos quais conseguiu construir identificação e conquistou taças. Mas o camisa 10 também atuou na Cidade Maravilhosa, como não? Passagem pouco marcante por São Januário entre os anos de 2014 e 2015, com 53 partidas disputadas.

Cris

Revelado pelo ​Corinthians e ídolo das torcidas de Cruzeiro e Lyon – onde passou boa parte de sua carreira -, o zagueiro teve no Vasco a sua última experiência profissional como jogador. Disputou apenas 24 partidas com a camisa cruzmaltina ao longo da temporada de 2013. Hoje, é treinador nas categorias de base do clube francês.

Germán Herrera

Maldosamente conhecido como ‘Quase Gol’ – apelido autoexplicativo -, o atacante argentino é lembrado no Brasil por sua passagem pelo ​Botafogo, onde permaneceu por três temporadas e somou mais de 140 jogos e 51 tentos. No Vasco da Gama, não passou nem perto de repetir esses números: 16 aparições e um gol, durante a temporada 2015.

Léo Moura

O ‘highlander’ do futebol brasileiro segue em atividade mesmo aos 41 anos, hoje defendendo a camisa do Botafogo-PB. É um dos poucos jogadores da história que ​vestiu a camisa dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, mas sua passagem por São Januário foi curta: apenas 30 jogos, durante a temporada 2002. Deixou o Vasco no mesmo ano para defender o Palmeiras.