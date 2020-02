5 jogadores que o torcedor do Botafogo sente saudades com a camisa do Glorioso

O Botafogo não vive os melhores dias e a torcida do Glorioso tem consciência disso. Tanto que o clube está em processo de transformação para o clube-empresa, visando modificar sua estrutura para Botafogo S.A. Os torcedores vivem a expectativa de dias melhores, com jogadores mais qualificados no elenco. O jornalista Thiago Franklin incitou o debate entre os torcedores por quais atletas os botafoguenses mais sentem falta.

5. Gabriel

O zagueiro ficou conhecido por formar a dupla com Joel Carli na temporada de 2019 e foi eleito pela torcida como o melhor zagueiro do ano passado. Foram 52 jogos com a camisa do Glorioso e um gol marcado. O clube demonstrou interesse em permanecer com o atleta, mas o Atlético-MG solicitou o retorno do defensor. A negociação feita no início de 2019 envolveu a ida de Igor Rabello para o Galo.

4. Erik

Defendendo o Botafogo em duas temporadas, o atacante Erik foi uma das principais forças ofensivas do Glorioso entre 2018 e 2019. Foram 46 partidas e 14 gols marcados pelo atleta que fora emprestado pelo Palmeiras. Porém, com o sucesso do jogador, o clube paulista repassou o atleta para o futebol japonês. Atualmente, Erik joga no Yokohama Marinos-JAP.

3. Victor Luís

Em mais uma negociação envolvendo Palmeiras e Botafogo, Victor Luís fazia parte do time do Glorioso que foi até as quartas de final da Copa Libertadores da América de 2017, onde foi eliminado pelo Grêmio. O lateral-esquerdo também veio por empréstimo junto ao Alviverde paulista. Desde 2018, o jogador de 26 anos compõe o elenco palmeirense, mas perdeu espaço e há rumores de uma possível volta ao Botafogo.

2. Elkeson

O meia-atacante era um dos grandes destaques do Botafogo no início da década, pois defendeu o Glorioso entre os anos de 2011 e 2012. Foram 92 jogos disputados e 26 gols marcados. Com destaque no Vitória, Elkeson logo ganhou projeção e o Botafogo vendeu o jogador para o Guangzhou Evergrande, da China. No país asiático, naturalizou-se chinês para defender a seleção local.

1. João Paulo