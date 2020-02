5 jogadores que podem deixar o Manchester City e seu prováveis destinos

Nesse sábado, dia 15 de fevereiro, foi determinado que o Manchester City está ​banido de participar da Champions League nas próximas 2 temporadas.

Embora toda a esperança não esteja totalmente perdida após a proibição de duas temporadas de competições europeias – já que eles têm a oportunidade de recorrer da decisão – algumas de suas estrelas já podem estar de olho na porta de saída.

Muita gente pode estar falando sobre Pep Guardiola deixar a Inglaterra no próximo verão, com a Juventus preparando uma proposta no mínimo interessante. Mas, talvez os talentos em campo que serão os primeiros a sair.

Confira quem pode estar deixando o Etihad Stadium na próxima janela de transferências.

Kevin De Bruyne

Somente um milagre tira o título da Premier League do Liverpool nessa temporada. Caso os Citizens sejam eliminados da Champions 19/20, o sonho do belga de ser campeão da principal competição europeia ​terá que ser adiado para a temporada 22/23.

No auge de sua carreira e líder isolado de assistências do Campeonato Inglês, De Bruyne provavelmente não irá esperar isso tudo para realizar o seu sonho.

A boa notícia para ele é que qualquer time no mundo faria de tudo para contratá-lo.

Destinos possíveis: Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona

Sergio Aguero

Possivelmente o maior atacante que a Premier League já teve o prazer de testemunhar, esta poderia ser a última temporada de Aguero na primeira divisão inglesa.

Muitas vezes salvador dos Citizens, o argentino prometeu que permaneceria no Etihad até que seu amado time vencesse a Liga dos Campeões. No entanto, o jogador de 31 anos também afirmou que gostaria de terminar sua carreira no clube Independiente.

Parece que um dilema está no horizonte para o atacante.

O jogador pode ter 34 anos quando o City conseguir competir pelo maior prêmio da Europa de novo, e quem sabe em que estado o clube estará até então. A lógica dita que Aguero pode querer deixar o Etihad jogando ainda em alto nível.

Destinos possíveis: Independiente, Barcelona

Leroy Sané

Uma fonte havia dito ao ​90min inglês que Sané e Bayern de Munique estão ansiosos para organizar uma transferência no verão o mais rápido possível, e as notícias da proibição devem ajudar o processo.

O atleta de 24 anos está entrando em seus anos decisivos como jogador e provavelmente desejará abandonar o navio afundando no City, numa tentativa de se tornar protagonista em algum clube de elite.

Destinos possíveis: Bayern Munich

Ederson

Ederson teve a infelicidade de lutar com Alisson pela camisa número um do Brasil ​ e pelo prêmio de melhor goleiro da Premier League, porque a concorrência é forte. Mesmo com uma temporada memorável pelo City, Ederson esbarrou na temporada perfeita de Alisson pelos Reds.

Em uma tentativa de ganhar a vaga entre as traves do Brasil e aumentar sua reputação, o jogador de 26 anos pode buscar outro clube. Assim como De Bruyne, Ederson não teria falta de pretendentes.

Destinos possíveis: Real Madrid, Juventus, Paris Saint-Germain

Raheem Sterling

​

O jogador inglês viu sua carreira decolar recentemente, em destaque para a última temporada em que marcou vários gols e distribuiu assistências, sendo talvez o jogador mais importante do City de 2018/19. No entanto, nessa temporada, Sterling não está rendendo nem metade do que poderia e está sendo alvo de críticas.

O atacante já deixou claro de seu desejo de jogar no exterior um dia, quem sabe essa punição seja uma boa oportunidade de buscar novos desafios

Destinos possíveis: Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain