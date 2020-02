5 melhores temporadas individuais, na década, de um jogador atuando no Brasil

Ao longo da década que passou, vários craques se destacaram jogando no Brasil. A maioria deles rendeu títulos para seus respectivos clubes e valorizaram seus nomes no mercado de transferência. No entanto, será que é possível escolher somente 5 que se destacaram dos demais? A gente foi atrás.

Confira a lista:

Luan (2017)

No ano em que o Grêmio conquistou sua terceira taça da Copa Libertadores, Luan foi o destaque incontestável do time. O jogador foi considerado o melhor jogador da América nessa temporada e recebeu diversas propostas para jogar no exterior. Foi vendido para o Corinthians por uma valor 5 vezes menor do que o lhe foi oferecido em 2017.

Gabigol (2019)

Artilheiro da Libertadores e do Brasileirão e campeão de ambas competições, Gabigol estava imparável no ano passado. Com 32 gols marcados em 2019, destaque para os gols decisivos que diversas vezes deram a vitória ao ​Flamengo. A atuação mais marcante de todas obviamente foi na final da Libertadores, com 2 gols marcados no fim pra virar o jogo contra o River Plate.

Diego Cavalieri (2012)

Surpresa ter um goleiro aqui? Possivelmente. Mas é justo. O time do Fluminense era cheio de craques, mas o título daquele ano não seria possível sem a presença de Diego Cavalieri na meta tricolor. Talvez a melhor temporada de um arqueiro por um clube em muitos anos, inúmeras vezes o Fluminense ganhava seus jogos por um gol de diferença e ​contava com Diego para realizar milagres e segurar a vitória. Suas atuações o renderam o prêmio de melhor goleiro do Brasil naquele ano e a convocação para a seleção brasileira.

Neymar (2011)

Mesmo com 19 anos na época, ​Neymar já era consolidado como uma craque. Desse modo, assumiu a responsabilidade e liderou o Santos ​ao título da Libertadores. Além disso, 2011 foi marcado pelos golaços que o (então) menino Ney marcou. Como esquecer aquele gol contra o Flamengo que lhe rendeu o Prêmio Puskás?

Éverton Ribeiro (2014)

A mente pensante daquele Cruzeiro que foi campeão do Brasileirão pelo segundo ano consecutivo, sendo considerado craque da competição em ambas edições. Criativo e inteligente, Éverton Ribeiro mostrou uma classe para comandar o meio-campo da Raposa com muita qualidade e foi líder de assistências do campeonato.