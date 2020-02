5 motivos para acreditar que o Grêmio é favorito no Gre-Nal

​No primeiro Gre-Nal do ano, o ​Grêmio vai a campo no estádio Beira-Rio carregando consigo a pressão de ainda não ter conseguido uma sequência de boas atuações em 2020. O próprio presidente Romildo Bolzan Júnior admitiu que a equipe ainda precisa engrenar. Mas, mesmo assim, existe uma tranquilidade e um otimismo pelo lado tricolor para vencer na casa do principal rival e avançar à final do Campeonato Gaúcho. Abaixo, listamos cinco motivos para se acreditar que o time de Renato Portaluppi leva vantagem sobre o Internacional e pode ser considerado favorito para o duelo deste sábado.

Retrospecto recente

O Grêmio terminou 2019 sem perder para o maior rival. Além disso, garantiu o bicampeonato estadual em cima dos vermelhos. Ou seja, neste aspecto, é o Inter que tem que correr atrás do prejuízo para não dar de bandeja a vaga à decisão para os tricolores, o que demanda uma atitude de certo modo agressiva em campo. Assim, os espaços para os contra-ataques devem surgir ao natural.

A dupla de volantes

Com a volta de Matheus Henrique da seleção brasileira sub-23, o Grêmio tem formada, mais uma vez, a sua dupla de volantes titular. E é o garoto que, ao lado de Maicon, dá o ritmo para a equipe. Se ele jogar bem, é um diferencial.

Presença de área

Duas partidas e dois gols. Diego Souza, recentemente contratado, chegou com tudo. Se antes o Grêmio se ressentia da falta de um homem de área, agora parece ter encontrado alguém capaz de incomodar qualquer defesa.

Foto: Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

“Cancha”

A equipe do Grêmio tem sua base formada há mais tempo, ao contrário do que acontece com o time de Eduardo Coudet. Em um duelo de iguais, o entrosamento pode ser um fator decisivo.

O jogador mais em evidência

De todos os atletas que estarão em campo no Beira-Rio, Everton é aquele com mais capacidade para chamar o jogo para si e decidir a qualquer momento. E ele joga pelo Grêmio. O camisa 11 inspirado é praticamente letal.