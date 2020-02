5 motivos para acreditar que o Inter é favorito no Gre-Nal

​É Gre-Nal! E mais…o primeiro Gre-Nal de 2020! No Beira-Rio, o ​Internacional debuta no clássico sob o comando do técnico Eduardo Coudet e tem a oportunidade de, diante da sua torcida, se garantir na final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho eliminando o maior rival. Diante deste cenário, elencamos cinco razões para considerar o Colorado favorito diante do ​Grêmio neste sábado.

Campanha em 2020

O Inter mudou a filosofia de trabalho e ainda está invicto na temporada. Chegar a um clássico sem ter perdido nenhum jogo dá respaldo para se impor diante do rival.

Zaga titular

Ao contrário do Grêmio, o Inter entrará em campo com a sua dupla de zaga titular, que já vem bem desde o ano passado. E convenhamos: Moledo e Cuesta garantem uma segurança, ao contrário de Paulo Miranda e David Braz.

Um camisa 10 motivado

Talvez ninguém no Inter tenha começado 2020 tão motivado como D’Alessandro. Não apenas por ter Coudet, um grande amigo, como comandante. Mas, também, para mostrar que ainda é muito útil. E ele inspirado, num Gre-Nal, já comprovou que é mortal.

Alternativas de jogo

A partida contra a Universidad de Chile, pela Libertadores, mostrou que o Inter deu a Coudet alternativas importantes para mudar uma partida. Boschilla e Marcos Guilherme saíram do banco para decidir o duelo. Se for preciso, o banco do Inter parece ser mais decisivo que o do Grêmio.

O fator local

Querendo ou não, jogar em casa faz diferença. A empolgação da torcida acaba levando o time à frente mesmo ele não estando bem em campo. E, nos últimos tempos, o Beira-Rio já se mostrou um aliado e tanto do Inter.