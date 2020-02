5 motivos para se acreditar que Tardelli no Galo não será como no Grêmio

​A confirmação do retorno de Diego Tardelli ao ​Atlético-MG veio nesta quarta-feira. O jogador, que em 2019 defendeu o ​Grêmio após longo período no futebol chinês, volta a vestir a camisa do clube pelo qual conquistou, por exemplo, a Libertadores da América de 2013. A nossa missão, agora, é apresentar cinco motivos que levam a gente a acreditar que o jogador será bem diferente dos tempos de Tricolor gaúcho.

1 – Felicidade do jogador

Ao confirmar seu retorno ao Galo, o jogador fez uma postagem nas redes sociais em que escreveu: “Não tem jeito, eu sou feliz aqui”. Ou seja, dá a entender que, em Porto Alegre, ele não estava à vontade. E vamos combinar: Tardelli focado é um atacante diferenciado.

2 – Chegada sem alarde

Em 2019, Diego Tardelli desembarcou no Grêmio como uma grande estrela, ou seja, carregando nas costas toda a responsabilidade de conduzir o time a grandes títulos. Agora, muito embora a idolatria, ele chega ao Atlético-MG sem fortes alardes, como mais uma peça do processo de reconstrução da equipe.

3 – Readaptação já feita

Querendo ou não, ao longo de um ano de Grêmio, Tardelli precisou se readaptar ao futebol brasileiro, seu ritmo, sua rotina. Agora, essa necessidade já não existe mais.

4 – Sequência de jogos

No Atlético-MG, ele contará com uma sequência de jogos que, talvez, não tenha conseguido no Grêmio. E, mesmo que venha a se mostrar discreto em uma ou outra partida, a torcida certamente terá paciência com ele. Afinal, os alvinegros sabem, e muito, do que o atacante é capaz.

5 – Posições em aberto

No Grêmio, Diego Tardelli precisou, por exemplo, enfrentar a concorrência de Everton pelo lado do campo, de Jean Pyerre como meia centralizado e de Luan como um coringa. Pois agora, ainda mais que o Galo passa por uma remodelação, é bem provável que o time seja moldado com base nas características do novo reforço, que é capaz de decidir uma partida a qualquer momento.

Fonte: 90min