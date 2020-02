5 motivos por que o PSG é forte candidato a ser campeão da Champions 2019/2020

A competição mais importante da Europa volta nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro, e dessa vez é mata-mata. Vários times chegam às oitavas-de-finais com chances reais de se sagrarem campeões, mas tem um em específico que vem muito forte em busca do título: o PSG!

Confira a lista e veja por que o time parisiense é um dos favoritos desta edição da ​Champions League:

Neymar​

O brasileiro finalmente parece estar voltando a jogar o futebol que encantou o mundo desde sua estreia nos gramados. ​Neymar se mostra muito participativo em todas partidas e se destaca pela quantidade de passes-chaves que quebram as linhas de marcação e deixam seus companheiros com boas condições de finalizar a gol. Praticamente todas jogadas ofensivas do PSG passam pelos pés do camisa 10, que tem liberdade para flutuar pelo meio e também pelas pontas.

Nas últimas duas edições em que o time parisiense foi eliminado na competição, Neymar não estava em campo devido às lesões. Dessa vez, o jogador foi poupado dos últimos 4 jogos com desconforto na costela para que não corra o mesmo risco das temporadas passadas.

Entrosamento e padrão de jogo

O PSG parece estar mais preparado do que em outros anos. As peças estão se encaixando dentro de campo e tanto o sistema ofensivo, tanto o defensivo contam com jogadores de muita qualidade. Desde a chegada de Thomas Tuchel ao comando, a equipe tem vencido e convencido com atuações bem enfáticas. Méritos ao treinador, que conseguiu implementar seu estilo de jogo ao time, que hoje mostra-se bastante entrosado e com totais condições de vencer qualquer duelo que possa surgir.

Quarteto ofensivo

Neymar, Mbappe, Di Maria e Icardi. Muita velocidade, talento e magia. O jovem francês já é consolidado como craque indiscutível no mundo do futebol e forma uma dobradinha fatal com Neymar. O argentino Di Maria está jogando em altíssimo nível e hoje é peça fundamental no esquema de Thomas Tuchel. Mauro Icardi fecha o quarteto com seu poder de finalização e de segurar a bola lá na frente.

O que mais chama atenção desse time é que muito raramente os 4 jogadores têm atuações apagadas em uma mesma partida. Quando um deles não joga o que se é esperado, geralmente os outros compensam e o PSG vence. E, caso necessário, o ídolo Edinson Cavani é opção no banco de reservas.

Necessidade do título

Não é segredo para ninguém que o PSG está focado 100% na Champions League. As competições nacionais são somente detalhes na temporada dos parisienses​. Todo o investimento é visando um único objetivo: levantar a “Orelhuda” pela primeira vez.

Cada ano que passa a pressão aumenta. Muitos jogadores de elite foram a Paris recentemente na tentativa de se consagrarem campeões inéditos, e muitos falharam. No entanto, sempre tem a primeira vez, e de fato essa parece a temporada em que a equipe está mais focada na busca pela taça.

Desempenho na fase de grupos

O PSG teve a segunda melhor​ campanha da fase de grupos, atrás somente do Bayern de Munique que contou com Robert Lewandowski pra lá de inspirado. Mas a mágica campanha do time alemão não apaga o que o time francês fez.

16 pontos dos 18 possíveis e um saldo de gol de 15 positivo. Destaque para o sistema defensivo que permitiu somente 2 gols em 6 jogos, ambos contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. No ataque, Kyllian Mbappe e Mauro Icardi dividem a artilharia do time com 5 gols cada.

A boa campanha garantiu que a segunda partida no duelo das oitavas, contra o Borussia Dortmund, seja jogada no Parque dos Príncipes, lugar no qual o PSG é muito difícil de ser batido