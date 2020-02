5 motivos pra acreditar que o ano do Galo não acabou com a queda na Sul-Americana

É fato que a Copa Sul-Americana era a principal esperança de título do ​Atlético-MG em 2020. A eliminação ainda na primeira rodada se configura, sim, em um duro golpe nas finanças e no planejamento alvinegro. No entanto, o torcedor atleticano tem motivos para acreditar que o ano de seu clube não acabou em fevereiro. Confira alguns deles:

Boa impressão deixada na eliminação

Uma queda prematura sempre é dolorosa e nunca será positiva para um clube grande. Mas o Galo, apesar da enorme adversidade na eliminatória (desvantagem de 3 a 0), mostrou muita ambição, empenho, intensidade e bom futebol no duelo da volta. Foi a primeira grande atuação do time mineiro em 2020. É um ponto de partida.

‘Projeto Dudamel’

O Galo pensou fora da caixa e apostou na contratação de um treinador moderno, ofensivo e que vê o futebol de maneira diferente em relação à ‘velha guarda’ que ainda domina o cenário brasileiro. Rafael Dudamel simboliza um projeto diferente, que pode gerar frutos positivos ao clube à médio prazo. É preciso, no entanto, dar tempo e respaldo ao seu trabalho.

Elenco mais equilibrado

O Galo se despediu de alguns veteranos de seu elenco e trouxe atletas jovens como Maílson e Arana, além de dar mais espaço para garotos oriundos da base, como Marquinhos. É possível que este elenco de 2020 seja o mais equilibrado e competitivo montado pelo clube mineiro nos últimos anos. Zaga, laterais, volância e armação estão muito bem servidos.

Reforços ainda sendo incorporados

O Atlético-MG ainda está ativo no mercado e segue incorporando novas aquisições ao seu já qualificado elenco. Tardelli chega com status de ‘incógnita’ pela idade avançada e 2019 pouco inspirado pelo Grêmio, mas se conseguir performar 70% do que fez em sua última passagem pela Cidade do Galo, resolve o problema na referência alvinegra. Mais um atacante ainda deve chegar ao time mineiro, além do goleiro Rafael, ex-Cruzeiro.

Forças niveladas no futebol brasileiro

Exceção ao Flamengo – que realmente montou um elenco bem superior em relação aos demais clubes da Série A -, as forças parecem bastante equilibradas no futebol brasileiro neste início de 2020. Criando entrosamento e coletivo gradualmente, o Atlético pode se consolidar como um dos candidatos a brigar pela Copa do Brasil e primeiras posições do Brasileirão.

