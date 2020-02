5 piores centroavantes que jogaram no Flamengo e fizeram o torcedor sofrer

A torcida do Flamengo está acostumada a comemorar gols em praticamente todos os jogos de Gabigol. O camisa 9 entrou para a história do Rubro-Negro e já é considerado ídolo do clube. Se balançar as redes não tem sido problemas para o principal atacante do ​Mengão, não podemos dizer o mesmo de alguns centroavantes que chegaram com “pompa” no Mais Querido do Brasil, mas foram um fiasco e saíram sem deixar muitas saudades.

​Josiel



​O atacante chegou ao Flamengo em agosto de 2008 com grande expectativa. Em 2007, o jogador tinha sido artilheiro do Brasileirão jogando pelo Paraná e deixou a torcida flamenguista com bastante esperança. No entanto, o centroavante não rendeu o esperado, perdia alguns gols fáceis e deixou a Gávea no primeiro semestre de 2009. Com a camisa do Fla, Josiel balançou as redes 13 vezes em 30 partidas.

Negreiros

O centroavante chegou ao Flamengo em 2004 a pedido do técnico Abel Braga. Quando desembarcou no Rubro-Negro, a fama do jogador era de ser um “fenômeno”. Quando entrou e campo, a torcida do Flamengo viu que na verdade, o futebol do atleta era um pesadelo e Negreiros acumulou gols perdidos na pequena área. Foi muito vaiado e saiu com os flamenguistas agradecendo

Val Baiano

Val Baiano chegou ao Mengão em 2010 para substituir Adriano Imperador, que tinha sido negociado para a Roma, da Itália. A diferença de qualidade entre os dois jogadores era absurdas e o momento mais marcante do jogador com a camisa do Fla foi quando ele disse que iria se “dedicar para c******” para conseguir jogar no Rubro-Negro. No entanto, só raça não adiantou e o atleta é mais um centroavante que não deixou nenhuma saudade.

Dimba

​ O atacante chegou ao Flamengo em julho e 2004. É mais um centroavante contratado pelo Flamengo após ter sido artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano anterior: o atleta fez 31 gols no Goiás e, assim, despontou no futebol. Mas, no Mengão, Dimba foi mais um que decepcionou e fez 14 gols em 37 partidas. ​

Jael ​

O jogador foi mais um atacante que o Flamengo tentou apostar nos anos das “vacas magras”. No entanto, Jael oscilou bastante com a camisa do Mais Querido do Brasil e deixou o clube com apenas 6 gols em 23 partidas. O centroavante atuou no Fla entre 2011 e 2012, mas nunca conseguiu se firmar como um titular absoluto e foi cedido para o Sport.