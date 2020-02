5 possíveis clubes para Willian após encerramento de contrato com o Chelsea

​São sete anos de carreira dedicados ao clube, mas o ‘casamento’ entre Willian e Chelsea parece estar chegando ao fim. Após a partida contra o Bayern de Munique pela ​Champions, o atacante de 31 anos admitiu que as conversas de renovação estão emperradas e sem sinal de acordo em vista. Com base nisso, levantamos cinco possíveis destinos para o brasileiro ao final de 2019/20, quando seu vínculo com o time londrino se encerra. Confira:

Barcelona

O provável rompimento entre Chelsea e Willian interessa fortemente o Barcelona, clube que mais demonstrou interesse na contratação do brasileiro ao longo das últimas janelas. Em ocasiões anteriores, o time catalão esbarrou no ‘jogo duro’ da diretoria londrina em negociar o camisa 10. Com ele livre no mercado, uma transferência à Espanha se torna bem possível…

Inter de Milão

Tentando resgatar o protagonismo de outrora e contando com o apoio de investidores fortes, a Inter tem buscado inúmeros reforços na Premier League. Entre 2019 e 2020, os italianos foram à Inglaterra por Lukaku, Eriksen e Young, estes dois últimos em fim de contrato com Tottenham e United. Neste sentido, buscar Willian na próxima janela faria todo sentido.

Paris Saint-Germain

É bem verdade que o sistema ofensivo parisiense é recheado de opções badaladas, ou seja, buscar mais um atacante no próximo mercado de verão não é prioridade. Contudo, Willian já esteve no radar do clube francês e sua relação de proximidade com os brasileiros do elenco, em especial Marquinhos e Thiago Silva, poderia colaborar para esta negociação.

Manchester United

Os sete anos dedicados ao Chelsea tornam difícil imaginar Willian vestindo a camisa de outro clube inglês. Contudo, futebol é cíclico e o Manchester United, um dos grandes rivais dos Blues, já sondou a situação do brasileiro em algumas ocasiões. Pelo fato do atleta já estar adaptado à Premier League, esta transferência se torna ainda mais viável.

Corinthians

Willian tem apenas 31 anos de idade e ainda não deve estar pensando em retornar ao Brasil por ora, o que torna esta a opção menos provável dentre as listadas. Contudo, o desejo do atacante em voltar a vestir a camisa do ​Corinthians, seu clube formador, existe. E quando a Fiel ‘compra’ uma ideia, é difícil segurar. Sonhar não custa nada.