5 possíveis destinos para Rodriguinho após desacordo com o Cruzeiro

​Procurado pela diretoria do ​Cruzeiro, Rodriguinho não aceitou os termos/valores propostos pelo clube mineiro e comunicou que não deseja permanecer na Toca em 2020. Ao passo que negocia sua rescisão, o meio-campista de 31 anos já recebe as primeiras sondagens e aquece as especulações do mercado doméstico. A seguir, listamos cinco destinos possíveis para o armador, dentro da Série A do futebol brasileiro:

Bahia

Neste exato momento da janela, o ​Bahia é o clube que mais aparenta interesse na chegada do meia. As partes, inclusive, já teriam se reunido durante o mês de janeiro para tentar costurar um acordo. O fato do jogador ainda estar vinculado contratualmente ao Cruzeiro, no entanto, é um impedimento para que a diretoria tricolor se manifeste publicamente sobre o assunto.

Santos

O ​Santos desponta nesta lista não por uma sondagem ou consulta já realizada como o Bahia, mas por carência de elenco. Apesar de contar com atacantes de grande qualidade técnica, é fato que o Peixe precisa de um articulador, que tenha como pontos fortes a ‘alimentação’ do trio ofensivo e conclusões de média/longa distância. Rodriguinho encaixaria bem neste elenco.

Red Bull Bragantino

É bem verdade que o perfil de mercado do Red Bull Bragantino tem enfoque nos jovens valores com potencial de revenda. Contudo, a contratação de Rodriguinho pelo recém-chegado à Série A faria todo sentido: além do fato dele já ter atuado no clube de Bragança Paulista (2010/11), o elenco de Felipe Conceição se ressente da ausência de um 10 clássico experiente.

Vasco da Gama

O ​Vasco enfrenta um momento turbulento e delicado nas finanças, cenário que complica uma hipotética investida por Rodriguinho, que não é um jogador barato. Contudo, o Cruzmaltino não tem tempo a perder: precisa buscar um armador confiável no mercado. Bruno César, contratado em 2019 para ser o dono da 10, não entregou rendimento e está fora dos planos para o ano.

Corinthians

É óbvio que não poderíamos deixar o ​Corinthians de fora, muito em função do aspecto afetivo e da história do meia no Parque São Jorge. Contudo, o interesse maior pelo retorno do armador parte mais da torcida alvinegra do que de dirigentes e comissão técnica, ao menos por ora. Seu salário é acima do teto do clube e Tiago Nunes não é um grande entusiasta da contratação.