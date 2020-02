5 times da Série A em que o volante Jucilei cairia bem

Jucilei está livre no mercado após rescindir seu contrato com o ​São Paulo. Pois, agora, o volante precisa buscar uma nova casa, e o 90min indica cinco possíveis destinos dentro da Série A do Campeonato Brasileiro nos quais o atleta pode ser bastante útil.

Coritiba

O time paranaense retorna à elite nacional, e nada melhor do que ter um jogador bastante experiente, e com qualidade, para abrir seu meio-campo.

Goiás

O time do Centro-Oeste, por vezes, aposta em jogadores rodados e com certo nome. Pois a oportunidade está novamente à sua frente.

Ceará

A equipe nordestina, no ano passado, viveu momentos de sufoco. Chegou até a última rodada com possibilidades matemáticas de ser rebaixada no. Portanto, é preciso dotar o elenco com peças capazes de se impor diante dos adversários.

Botafogo

O elenco alvinegro carece de muitas peças. E, se quer fazer um papel minimamente digno em 2020, precisa se cercar de atletas experientes, que entendam com facilidade o trabalho do técnico Paulo Autuori.

Vasco da Gama

É bem verdade que, diante da rusga dos últimos dias, a relação entre as partes ficou estremecida. Mas agora que o jogador está livre, sentar, aparar as arestas e firmar um contrato seria bom para as duas partes.