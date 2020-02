5 treinadores que o Botafogo deveria evitar contratar para comandar o time

A voz do torcedor já foi ouvida uma vez, com a chegada de Honda, então vamos tentar de novo para que os dirigentes não caiam em erros passados. Seja por coincidência ou não, a maioria dos treinadores dessa lista já teve passagem pelo Botafogo. Obviamente o salário será um fator determinante para a escolha do próximo técnico, mas o ​Glorioso não pode cometer o erro do barato que acaba saindo caro no final das contas, assim como aconteceu com Alberto Valentim.

​Argel Fucks

Argel assumiu o comando do Ceará faltando somente 3 rodadas para o fim do Brasileirão 2019 e não conseguir conquistar nenhuma vitória. Sua passagem foi breve e muito criticada pela torcida do Vozão. O que mais me preocupa é o fato de seu salário se encaixar com o orçamento do Botafogo, considerando que o clube carioca provavelmente não contratará um treinador com salário superior a R$ 300 mil mensais.

Zé Ricardo

O Botafogo precisa aprender com seus erros. A volta de Valentim ao comando foi uma decisão trágica por parte da diretoria, assim como seria se trouxesse Zé Ricardo de novo. O treinador, que teve passagem no Glorioso em 2018, não apresenta um bom trabalho há anos, e te garanto que não será com esse time limitado do Botafogo que esse fato irá mudar.

Oswaldo de Oliveira

Outro que já teve passagem por aqui e tem salário que encaixa no planejamento alvinegro. O Botafogo tem que pensar diferente, não adianta trazer esses treinadores ultrapassados e retranqueiros. Oswaldo de Oliveira, além de ser um péssimo técnico, não consegue identificar quando persiste nos erros e geralmente não tem capacidade de assumi-los.

​

Mano Menezes

Pelo seu alto salário, talvez o Botafogo nem cogite o nome de Mano Menezes. No entanto, caso ele aceite reduzi-lo, seria outra aposta errada da diretoria alvinegra. Essa última temporada foi determinante para entender que a antiga geração de treinadores brasileiros precisa se atualizar ou vai ficar sem emprego. Mano foi um dos motivos que fez o Cruzeiro ser rebaixado pela primeira vez, isso com um elenco relativamente superior que o do Botafogo da atual temporada. Não acredito que ele consiga fazer esse time jogar bom futebol.

Vagner Mancini

O treinador acabou o ano passado no cargo do Athletico Paranaense, onde teve uma passagem ruim, com apenas 3 vitórias em 11 jogos. Mas nada se compara com seu período pelo Botafogo em 2014, no ano em que foi rebaixado, com inacreditável aproveitamento de 29%, com 10 vitórias em 42 partidas. A volta de Vagner Mancini seria outro erro patético de falta de planejamento e ambição.

​