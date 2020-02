5 treinadores que podem assumir o Galo após a demissão de Dudamel

Na noite desta quarta-feira (26), o ​Atlético-MG empatou com o Afogados-PE, em Vianão, pela 2ª fase da Copa do Brasil e foi eliminado nos pênaltis. O fiasco junto à eliminação precoce, também, na Sul-Americana ocasionou uma demissão em massa: o treinador venezuelano Rafael Dudamel e sua comissão técnica, o diretor de futebol Rui Costa e o gerente da pasta Marques Batista de Abreu não fazem mais parte do clube.

Rui Costa (diretor de futebol), Marques Batista de Abreu (gerente de futebol), Rafael Dudamel e sua comissão técnica não fazem mais parte do Clube. — Atlético (@Atletico) February 27, 2020

Sem boa parte dos ‘pilares’ do futebol do Galo, o Atlético vai precisar refazer o esporte do clube e assim a missão é encontrar nomes com personalidade alvinegra e um técnico que dê continuidade ao projeto que, em tese, era idealizado pela diretoria. Afinal, por que contratar um treinador se não acredita em seu trabalho?

Miguel Ángel Ramírez

O espanhol Miguel Ángel Ramírez é treinador do Independiente del Valle, do Equador, e um dos grandes destaques da América do Sul. O jovem técnico de 35 anos ainda não tem um currículo de “peso”, mas é fundamental para o projeto ambicioso e consistente dos equatorianos. O profissional tem uma filosofia clara, ofensiva e de posse bola – condiz com os pensamentos de Dudamel.

Cuca

Sem clube, Cuca está livre no mercado e pode assinar com qualquer equipe. O renomado treinador conta com um currículo recheado e repleto de conquistas. Porém, em seu último trabalho, no ​São Paulo, o técnico não foi bem e não deixou boas recordações – vale saber até qual ponto a cúpula de futebol do Galo quer apostar.

Guto Ferreira

Aos 54 anos, Guto Ferreira não faz parte do seleto grupo de “técnicos populares” do futebol brasileiro. Entretanto, o treinador fez um ótimo trabalho na Ponte Preta, no ​Bahia, na Chapecoense e no Sport, além de ter passagens por ​Internacional e Portuguesa. O comandante tem um perfil agressivo e com o time propondo o ritmo da partida.

Luiz Felipe Scolari

Campeão de ‘tudo’, Felipão tem 71 anos e está desempregado. O experiente treinador tem uma trajetória incontestável, com alguns altos e baixos, mas com muitas conquistas. Scolari não tem uma proposta semelhante ao do venezuelano Rafael Dudamel, mas tem “estrutura” para gerenciar o clima no vestiário e não teria nenhum empecilho para assumir o Galo.

Sylvinho

O ex-lateral-esquerdo ainda busca se firmar como treinador profissional, mas tem boa experiência como ‘adjunto’ e conhecimento do futebol europeu. Recentemente, Sylvinho não foi bem e logo foi demitido do Lyon, da França, mas é um nome a ser pensado por sua proposta moderna e ideia de jogo.