5 vexames históricos do Galo nos últimos anos

​A hora é de tentar recolher o que sobrou. Se é que sobrou alguma coisa. O ​Atlético-MG de 2020 contabiliza, em menos de dois meses, vexames históricos, que se somam a outras tantas situações recentes que o torcedor não gosta nem de lembrar. Listamos, abaixo, cinco dos fracassos do clube nos últimos anos.

Cruzeiro 6 x 1 Atlético-MG – 2011

O Galo tinha a chance de rebaixar seu maior rival na última rodada daquele Brasileirão. Mas tomou de 6 a 1 no clássico realizado em Sete Lagoas. Um 4 de dezembro que ninguém esquece.

Raja Casablanca 3 x 1 Atlético-MG – 2013

Depois da inédita Libertadores da América, o Atlético-MG sonhava em conquistar o planeta. Mas parou logo na estreia do Mundial ao levar 3 a 1 dos marroquinos. Uma noite para até Ronaldinho Gaúcho, astro alvinegro, ter pesadelos.

Atlético-MG 0 x 1 Nacional-URU – 2019

Com uma rodada de antecipação, o Atlético-MG conseguiu a proeza de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores do ano passado. E em pleno Mineirão. Em seis partidas, perdeu quatro e ganhou apenas duas em uma chave que, além do Nacional-URU, tinha Cerro Porteño-PAR e Zamora-VEN.

Atlético-MG 2 x 0 Unión Santa Fe – 2020

De nada adiantou ganhar do time argentino. Afinal, havia perdido por 3 a 0 fora de casa e caiu na primeira fase da Copa Sul-Americana da atual temporada. Foi o primeiro grande fracasso do técnico Rafael Dudamel no comando da equipe.

Afogados-PE 2 (7) x (6) 2 Atlético-MG – 2020

Depois de avançar na primeira fase com um empate diante do Campinense-PB, dessa vez a “sorte” não ajudou. O time esteve duas vezes atrás no placar, ficou com um jogador a mais e, mesmo assim, caiu diante do inexpressivo rival pernambucano. Dudamel foi demitido, e com justiça.