5 vezes que o Barcelona calou o Santiago Bernabéu

​No próximo domingo (1º), Real Madrid e Barcelona se enfrentam no Santiago Bernabéu, duelo válido pela rodada 26 de ​La Liga. Arquirrivais e únicos candidatos ao título nacional nesta temporada, madridistas e catalães prometem um duelo quente e muito acirrado, afinal, trata-se de uma edição de ‘El Clasico’ que pode direcionar a briga pela taça. Como aquecimento para este grande duelo, relembramos cinco momentos em que o Barcelona prevaleceu e calou o torcedor merengue presente nas arquibancadas do estádio da capital. Confira:

Real Madrid 0 x 3 Barcelona (2005)

Não poderíamos começar com um exemplo diferente, não é mesmo? Na edição de 2005/06 de La Liga, os dois gigantes do país contavam com elencos estrelados, mas só um deles tinha Ronaldinho Gaúcho. O ‘bruxo’ foi o dono da partida e só não fez chover no Bernabéu, anotando dois golaços em arrancadas espetaculares partindo do campo de defesa, deixando diversos marcadores no chão. Uma atuação memorável que lhe rendeu aplausos da torcida merengue.

Real Madrid 2 x 6 Barcelona (2009)​

Vivendo os anos mágicos da ‘era Guardiola’, o Barcelona foi ao Santiago Bernabéu precisando de uma vitória para se aproximar ainda mais da conquista nacional. E ela veio com estilo: após sair atrás do marcador com gol de Higuaín, o gigante catalão passou a dominar as ações e foi um verdadeiro ‘rolo-compressor’. ​Lionel Messi, com duas assistências e dois gols, conduziu a virada que virou goleada na capital espanhola. Destaque também para Henry, com dois tentos.

​Real Madrid 0 x 2 Barcelona (2011)

O Barcelona era o time do momento na temporada 2010/11. Ciente disso, o Real sonhava em colocar um ‘ponto final’ na aventura do arquirrival na ​Champions, já que os dois se encontrariam na fase de semifinais. Acontece que, nem mesmo toda inspiração e disciplina merengue foram suficientes para frear o show de um camisa 10 argentino em Madrid: atuação espetacular e dois gols anotados, abrindo 2 a 0 na eliminatória e encaminhando a ida do time catalão à decisão.

​Real Madrid 0 x 4 Barcelona (2015)

Um dos clássicos recentes em que o domínio absoluto da partida esteve nas mãos de uma só equipe. Jogando o fino da bola nesta temporada – em que se sagraria campeão europeu mais uma vez -, o Barcelona foi ao Bernabéu por La Liga e deu uma aula de futebol ao rival. Messi nem precisou ter um dia artilheiro para contribuir à goleada catalã, já que Luis Suárez, Iniesta e ​Neymar fizeram o trabalho. Grande atuação do brasileiro, com gol e assistências.

Real Madrid 2 x 3 Barcelona (2017)

Este é, sem dúvida, o embate mais emblemático da história recente de ‘El Clasico’. Com boa vantagem na liderança de La Liga, o Real Madrid só precisava segurar seu arquirrival, em casa, para não permitir surpresas ou reviravoltas na edição. O placar de 2 a 2 ia saindo bem cômodo ao Real, até que o predestinado Messi, com um gol espetacular nos acréscimos, sacramentou a vitória catalã. A efusiva comemoração – mostrando sua camisa em direção à torcida rival -, ficou marcada como um dos gestos mais impactantes já protagonizados pelo ‘tímido’ camisa 10.