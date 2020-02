6 destinos que Lionel Messi deveria considerar se optar por sair do Barcelona

O clima esquentou pelas bandas do Camp Nou ao longo dos últimas dias, com uma ‘troca de farpas’ entre o diretor esportivo Eric Abidal e o seis vezes melhor do mundo, ​Lionel Messi, agitando os noticiários esportivos. A declaração do gestor em entrevista – afirmando que o clima entre ‘alguns jogadores’ e o ex-treinador Ernesto Valverde não era bom -, irritou o craque da camisa 10 e aumentou as especulações em torno de seu futuro, já que seu vínculo com o Barcelona se encerra em junho de 2021. A seguir, listamos 6 clubes que o argentino deveria considerar, caso venha a deixar o Barcelona. Confira:

Manchester City

​O Manchester City reúne três coisas que são fundamentais para conseguir atrair Messi: poderio financeiro, competitividade e um gênio na área técnica. Pep Guardiola foi o grande responsável para o argentino ‘desabrochar’ todas as duas potencialidades/qualidades, e não é segredo para ninguém que Lionel vê o treinador catalão como seu grande mentor.

Inter de Milão

A Inter de Milão não conta com Pep Guardiola em sua área técnica, mas tem grandes ambições em voltar a ser protagonista. Administrado por um novo investidor, o clube italiano também não teria maiores problemas em arcar com os vencimentos necessários para manter Messi. Além disso, o ‘​fator Cristiano Ronaldo’, hoje na Juventus, poderia atrair o argentino à Serie A TIM.

Manchester United

Não há dúvidas de que o Manchester United é, hoje, um ‘gigante adormecido’. E nada melhor que a contratação de um dos maiores jogadores da história para recuperar o moral de clube e torcida. Apesar de não ter conquistado títulos relevantes nos últimos anos, o time vermelho de Manchester segue como um dos mais saudáveis financeiramente do mundo.

Paris Saint-Germain

E por falar em afirmação/perseguição à grandeza, o Paris Saint-Germain é o clube de momento que mais persegue esse status. O clube francês quer deixar de ser o ‘novo rico’ para se tornar uma força considerada e respeitada continentalmente. Muito se discute sobre o reencontro de Messi com Neymar ser na Catalunha, mas será que não poderia acontecer em Paris?

Bayern de Munique

Não poderíamos deixar de fora um representante do forte e ofensivo futebol alemão. O Bayern, que não conquista a Europa desde 2012/13, não costuma ser protagonista de movimentações chocantes de mercado, mas talvez sera hora de ousar e abrir os cofres para voltar a prosperar a nível continental. Dá para imaginar o estrago que a dupla Lewandowski/Messi faria?

Newell’s Old Boys

Aos 32 anos, é fato que o camisa 10 ainda tem muita ‘lenha para queimar’, afinal, seus números comprovam que o declínio esportivo é uma realidade distante. Contudo, seu clube formador é um destino a ser considerado, principalmente pelo aspecto afetivo/emotivo. Messi é endeusado pelos torcedores do Newell’s, apesar destes nunca terem o visto atuar profissionalmente lá.