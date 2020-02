7 decisões do futebol que foram melhores que qualquer edição do Super Bowl

​Neste domingo (2), um dos maiores eventos esportivos do mundo adentrará as televisões nos quatro cantos do planeta. Esporte cada vez mais popular – inclusive na América do Sul e no Brasil -, o futebol americano (NFL) chega à sua grande decisão da temporada 2019/20, o Super Bowl LIV, entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. Acima de tudo, nós somos entusiastas do esporte, mas sabemos que nada se compara ao nosso futebol da bola redonda! Por isso, listamos 7 decisões históricas que superam qualquer edição do Super Bowl:

Atlético-MG x Olímpia-PAR (2013)

Derrotado por 2 a 0 no jogo de ida em Assunção, o Atlético-MG precisava, no mínimo, devolver o marcador para levar a decisão da ​Libertadores 2013 às penalidades. Com altíssimas doses de emoção, o time mineiro anotou um gol na reta final da primeira etapa, outro na reta final do jogo e levou a final para os pênaltis, levando a melhor por 4 a 3. O enredo milagroso, por sinal, já tinha sido emplacado pelo Galo na semifinal: derrota fora e remontada em casa, nos pênaltis.

Vasco x Palmeiras (2000)

Esse jogo recebeu a alcunha de ‘a virada do século’ e não foi à toa. Pela grande final da Copa Mercosul de 2000, ​Vasco da Gama e ​Palmeiras, duas potências do futebol brasileiro à época, protagonizaram uma final histórica. O Verdão dominou completamente os 45 minutos iniciais e abriu 3 a 0 com considerável facilidade. Mas o Cruzmaltino não se entregou e, com muito brio, superou a larga desvantagem e a inferioridade numérica em campo para remontar a decisão. Com atuações de gala, Juninho Paulista e Romário conduziram o heroico triunfo vascaíno.

Flamengo x Fluminense (1995)

O ano era 1995 e o ​Flamengo, dono de um timaço, sonhava em conquistar o Campeonato Carioca para celebrar seu centenário de fundação (1895). Por ter a melhor campanha, o clube da Gávea chegou à decisão contra o ​Fluminense tendo a vantagem do empate… Contrariando todas as lógicas e expectativas, o time das Laranjeiras colocou ‘água no chopp’ rubro-negro, em uma final de enredo pra lá de dramático: o Tricolor abriu 2 a 0, tomou o empate no segundo tempo, teve jogadores expulsos e só anotou o terceiro, pela barriga de Renato Gaúcho, aos 41′.

Liverpool x Milan (2005)

Se a decisão da Mercosul entre Vasco e Palmeiras é a maior remontada da história do futebol brasileiro, o feito do Liverpool na decisão da ​Champions 2004/05 pode ser considerado como a maior virada do futebol europeu em uma competição deste calibre. Os ingleses foram para os vestiários perdendo por 3 a 0, mas voltaram para o segundo tempo com outra postura, levando apenas 15 minutos para igualar o placar em 3 a 3. A final acabou indo para os pênaltis, onde brilhou a estrela do goleiro polonês Jerzy Dudek, autor de duas defesas.

Corinthians x Santos (2002)

A última edição do Campeonato Brasileiro antes da ‘era dos pontos corridos’ é justamente uma das mais simbólicas. Arquirrivais, ​Santos e Corinthians fizeram uma bela final e, apesar do jogo de ida ter terminado 2 a 0 para o Peixe, sobrou emoção para o jogo da volta. Robinho, uma joia em ascensão, abriu o marcador de pênalti e ampliou a vantagem no agregado, mas uma reação tardia do ​Corinthians reabriu a final e esquentou o clima no Morumbi. Com 2 a 1 no marcador, o Timão foi pra cima, mas a garotada santista foi letal nos contra-ataques, virando para 3 a 2.

Flamengo x Vasco (2001)

Decisão do Campeonato Carioca de 2001. O Vasco da Gama – de Pedrinho, Juninho Paulista e Euller -, chegava ao segundo jogo com a vantagem, já que havia vencido por 2 a 1 na primeira partida. O Flamengo, com elenco bem mais modesto, precisava de um milagre para remontar o arquirrival. E ele veio dos pés de um iluminado sérvio, que aos 43 minutos do segundo tempo, teve a frieza para executar uma cobrança de falta perfeita no ângulo, sem chances para o ótimo Helton. Era o terceiro gol rubro-negro na partida, o 3 a 1 necessário para a taça.

Bayern de Munique x Manchester United (1999)

​Por fim, temos mais um caso histórico de que a esperança, no futebol, só pode acabar após o apito final. Pela grande decisão da Champions League de 1999, o Bayern de Kahn, Matthäus e Effenberg parecia ter a taça nas mãos, após abrir 1 a 0 ainda nos minutos iniciais de partida e conseguir administrar a vitória durante 90 minutos. Acontece que a resiliência alemã se perdeu nos acréscimos: heroico, o Manchester United foi pra cima, emplacou uma verdadeira ‘blitz’ nos minutos finais e conseguiu a virada graças aos gols de Sheringham e Solskjaer.