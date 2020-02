7 eliminações ridículas de brasileiros em Libertadores e Sul-Americana

​​Fluminense e ​Atlético-MG protagonizaram, sim, verdadeiros vexames. Ao serem eliminados logo na primeira fase da Copa Sul-Americana pelos inexpressivos Unión La Calera-CHI e Unión Santa Fe-ARG, respectivamente, colocaram seus resultados na lista de principais desastres do futebol brasileiro em competições continentais nos últimos tempos. Aliás, esta relação é bastante grande, e nós relembramos sete desses destaques negativos, selecionados com base na qualidade dos rivais enfrentados.

Corinthians – Libertadores de 2011

O time brasileiro, à época com Ronaldo Fenômeno no comando do ataque, foi eliminado pelos colombianos ainda na primeira fase do torneio. Empatou sem gols em casa e levou 2 a 0 fora, se tornando motivo de piada até hoje.

Cruzeiro – Libertadores de 2011

A Raposa tinha feito a melhor campanha na fase de grupos e, desta forma, enfrentou o Once Caldas, time de pior desempenho entre os classificados, nas oitavas de final. Depois de vencer na Colômbia por 2 a 1, não viu a cor da bola em casa e foi eliminado perdendo por 2 a 0.

Palmeiras – Libertadores de 2013

Pelas oitavas de final da competição, o Verdão, que naquele ano disputaria a Série B do Brasileirão, foi eliminado pelo Tijuana, do México, ao perder em pleno Pacaembu por 2 a 1. O time paulista precisava de uma vitória simples, já que havia trazido de fora um empate sem gols.

Flamengo – Copa Sul-Americana de 2016

Os rubro-negros, nas oitavas de final do torneio, pegaram o Palestino, do Chile, e venceram o jogo de ida fora de casa por 1 a 0. Porém, no Brasil, perderam por 2 a 1 e foram eliminados de forma vexatória.

São Paulo – Copa Sul-Americana de 2017

Era recém a primeira fase da competição, e o Tricolor conseguiu cair diante do modestíssimo Defensa y Justicia, da Argentina. Empatou em 0 a 0 fora de casa e 1 a 1 diante de seu torcedor, consolidando a tragédia.

Atlético-MG – Libertadores de 2017

Foi a primeira vez que um time boliviano eliminou um brasileiro na competição continental. O Galo tinha feito a melhor campanha da fase de grupos e pegou o Jorge Wilstermann nas oitavas. No primeiro jogo, na Bolívia, os donos da casa venceram por 1 a 0. A amarga queda ocorreu após um 0 a 0 em Belo Horizonte.

São Paulo – Libertadores de 2019

Na tentativa de chegar à fase de grupos, o Tricolor não passou de seu primeiro mata-mata. Perdeu para o Tallesres-ARG por 2 a 0 a primeira partida e, no Morumbi, não saiu de um empate sem gols.