7 jogadores que defendem o mesmo clube há mais de uma década

​No futebol, o mercado é bastante volátil. Há sempre aqueles jogadores que vivem trocando de time. Porém, existem nomes que iniciam carreira em um time e criam raízes, ou aqueles que chegam de fora e, com tamanha identificação, também prolongam sua estada. E isso acontece tanto no Brasil como no exterior. Abaixo, listamos sete atletas que defendem a mesma equipe há mais de uma década.

1 – D’Alessandro – Internacional

É bem verdade que, em 2016, ele pediu para ficar um ano no River Plate. Porém, D’Alessandro é jogador do Colorado desde julho de 2008. Ou seja, irá completar 12 anos logo ali na frente.

2 – Giorgio Chiellini – Juventus

O defensor chegou da Fiorentina em julho de 2005 e, desde então, já são 14 anos e sete meses defendendo a Juve, clube em que se transformou em um verdadeiro símbolo.

3 – Francesco Magnanelli – Sassuolo

O meio-campista e capitão da equipe italiana também veste a mesma camiseta nos últimos 14 anos e sete meses.

4 – Fábio – Cruzeiro

O goleiro iniciou sua trajetória profissional no clube mineiro, mas acabou saindo. Após sua volta, em 2005, se consolidou como o atleta que mais vestiu a camisa da Raposa em todos os tempos.

5 – Lionel Messi – Barcelona

Foi no começo de 2004 que o melhor jogador do mundo foi promovido à equipe principal no Camp Nou. Desde então, são mais de 16 anos vestindo o mesmo manto.

6 – Loïc Perrin – Saint Étienne

O defensor francês começou nas divisões de base do clube e foi promovido em julho de 2003. Ou seja, já se passaram 16 anos e sete meses, e ele segue vestindo a mesma camisa.

7 – Igor Akinfeev – CSKA Moscou

O goleiro russo, em todo o mundo, é o jogador que está há mais tempo em um mesmo clube. Já acumula 17 anos e um mês na equipe de Moscou.