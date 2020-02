7 jogadores que podem surpreender nas oitavas da Champions League

​Na próxima terça-feira (18), teremos as primeiras partidas das oitavas de final da Champions League 2019/20. Todos os holofotes estarão direcionados para as ​principais estrelas do futebol mundial, como Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar… Mas quais são os ‘coadjuvantes’ que podem acabar roubando a cena nesta eliminatória? Apontamos sete jogadores que têm potencial de brilhar e decidir em favor de seus times nesta fase. Confira:

Timo Werner (RB Leipzig)

Vice-líder da Bundesliga, o RB Leipzig é uma das sensações do futebol europeu na atualidade. Além de um sistema defensivo sólido, o ataque da equipe alemã chama atenção, em especial seu camisa 9, sonho de consumo de gigantes para a próxima temporada. Letal, Timo Werner tem potencial para definir a eliminatória contra o instável Tottenham de José Mourinho.

Paulo Dybala (Juventus)

No último domingo (16), o argentino ‘comeu a bola’ e conduziu sua equipe à vitória contra o Brescia, partida em que ​Cristiano Ronaldo foi poupado. O camisa 10 costumava ser a grande estrela deste time até a chegada do craque português mas, em uma jornada pouco inspirada do companheiro, Paulo pode ser o diferencial juventino diante do Lyon (FRA).

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

O garoto norueguês chegou ao clube alemão na janela de janeiro, mas parece que veste essa camisa há anos. Dialogando muito bem com seus novos companheiros, Haaland já soma oito gols em apenas cinco partidas disputadas pelo Borussia Dortmund. Exigirá atenção redobrada do irregular sistema defensivo do Paris Saint-Germain… Olho na joia!

Kevin de Bruyne (Manchester City)

O Manchester City vive um momento delicado após o ​veredicto da UEFA que bane o clube da Champions por duas temporadas. Essa edição de 2019/20, portanto, ganhou um peso ainda maior para os Citizens, que perseguem a glória europeia há muito. De Bruyne, cérebro do time e em fase espetacular, deve chamar a responsabilidade pra si contra o gigante Real Madrid.

Dries Mertens (Napoli)

É bem verdade que o Napoli não vive a melhor temporada de sua história recente, muito pelo contrário. Contudo, seu adversário nestas oitavas de final, o Barcelona, também encara suas próprias oscilações e instabilidades. Trata-se de um confronto mais parelho do que pintam, e o maior artilheiro estrangeiro da história do clube italiano tem recursos para fazer a diferença.

Papu Gómez (Atalanta)

Quem não está prestando atenção nesta Atalanta, está perdendo muito. O clube italiano é uma das grandes surpresas desta temporada 2019/20 e encanta por seu futebol ofensivo, chegando com méritos às oitavas logo em sua primeira participação em ​Champions. Dono da camisa 10 por seu talento e recursos, Papu Gómez é a principal ameaça ao Valencia.

Ángel Di María (Paris Saint-Germain)

Por atuar ao lado de nomes pesados como Mbappé e ​Neymar, o ponta argentino tende a ficar ‘ofuscado’ e não aparecer entre os principais cotados a decidir uma eliminatória. Contudo, seus números nesta temporada 2019/20 provam: é um dos jogadores mais regulares e participativos desta equipe. São 11 gols e 12 assistências em 32 partidas disputadas.

