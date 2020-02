7 jogadores que poderiam estar em grandes clubes da Europa, mas tomaram outros rumos na carreira

Sempre muito procurado e explorado por clubes do Velho Continente, o futebol brasileiro ainda é ‘craque’ em revelar jogadores talentosos. Muitos deles, no entanto, acabam trilhando rumos de carreira diferentes da expectativa geral. Entre chances perdidas, quedas técnicas ou mesmo lesões que obrigaram um ‘redirecionamento de curso’, confira 7 jogadores nossos que tinham talento/potencial para estar em grandes clubes da Europa, mas não estão:

Malcom

Jovem e habilidoso, o atacante de 22 anos revelado pelo ​Corinthians tem o ‘pacote completo’ que os grandes clubes europeus costumam procurar, em especial a juventude, pelo potencial de revenda futura por cifras maiores. Os primeiros passos no Velho Continente foram bons com a camisa do Bordeaux, clube médio da França, mas o passo seguinte dado pelo garoto se provou precipitado: não foi bem no Barcelona e hoje amarga a reserva no Zenit (RUS).

Luan

Negociado pelo ​Grêmio ao Corinthians nesta janela de início de temporada, o meia-atacante, ao final de 2017, era dado como ‘figurinha certa’ em um clube grande da Europa. O status de ‘Rei da América’ após o ano exuberante – marcado pela conquista da Libertadores -, fizeram com que seu nome dominasse as especulações e noticiários do Velho Continente. Do contrário do que se esperava, a saída não aconteceu e desde então o camisa 7 perdeu rendimento.

Dória

Revelado pelo ​Botafogo, Dória despontou no início da década passada (2012) como a grande joia de defesa do futebol brasileiro. As boas performances pelo Glorioso e por seleções de base do Brasil atraíram olhares da Europa, culminando em uma transferência do atleta ao Marseille (FRA) em 2014. A experiência por lá, no entanto, passou longe de ser bem sucedida: poucos jogos oficiais e vários empréstimos, até deixar o clube em definitivo em 2018 rumo ao México.

Paulo Henrique Ganso

Quando surgiu vestindo a camisa do ​Santos, muitos diziam que o camisa 10 era mais talentoso e tinha mais futuro que seu companheiro de equipe, Neymar. De fato, a visão de jogo e o passe refinado de Ganso são qualidades de armador clássico que estão em falta no futebol, mas seu talento bruto acabou não sustentando sua jornada europeia. Seu caso, no entanto, não pode ser levantado sem o asterisco das lesões graves nos dois joelhos.

Lucas Lima

Profissional desde 2010, Lucas Lima também surgiu com badalação pelo Peixe e teve grandes temporadas atuando como armador alvinegro. Os ótimos primeiros anos de sua carreira nos fizeram acreditar em um futuro na Europa, mas este enredo jamais se confirmou. Hoje, aos 29 anos e rendendo menos em comparação ao início de sua jornada profissional, é difícil imaginar que veremos o camisa 20 com uma camisa pesada no Velho Continente.

Róger Guedes

Entre Criciúma, ​Atlético-MG e Palmeiras, o veloz e habilidoso atacante de lado se consolidou como um prospecto interessante para o futebol europeu, especialmente por ser bem jovem. O destino, no entanto, acabou sendo o futebol chinês, seduzido pelas fortes cifras do ascendente mercado asiático. Por ter apenas 23 anos, ainda há brecha para um redirecionamento de curso pelo atleta, sonho de consumo da torcida atleticana para 2020.

Pedro

Posicionamento, finalização e faro de gol. Cria da base do ​Fluminense, o garoto surgiu cercado de euforia não apenas da torcida tricolor, mas também do futebol brasileiro com um todo, muito em função da atual escassez de ‘camisas 9’ no país. Uma grave lesão no joelho sofrida ainda em 2018 acabou mudando o rumo de carreira de Pedro, à época estava no radar de gigantes europeus. A Fiorentina fechou sua contratação em 2019, contudo, menos de seis meses depois o atleta já sacramentava seu retorno à Série A (Flamengo).