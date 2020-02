7 momentos dos mais humilhantes da história do Arsenal em competições europeias

​Depois de vencer por 1 a 0 na Grécia, o Arsenal conseguiu a façanha de levar 2 a 1 em Londres e ser eliminado pelo Olympiakos na segunda fase da Liga Europa. Pois, por mais incrível que possa parecer, o time inglês acumula nos últimos anos, em disputas continentais, diversos momentos como este, que são, no mínimo, embaraçosos – para não dizer humilhantes. Como o futebol não perdoa, é hora de relembrar alguns destes principais “feitos”.

Chelsea 4 x 1 Arsenal – Liga Europa 2019/2020

Em uma final, tudo pode acontecer. Agora, ser goleado por um dos grandes rivais na decisão de um torneio nunca está dentro dos planos. Pois foi o que aconteceu. Nem mesmo é possível dizer que o Arsenal jogou bem, já que da partida que definiu o atual campeão da Liga Europa só sobraram fracassos.

Arsenal 1 x 2 Östersunds – Liga Europa 2017/2018

É bem verdade que o Arsenal avançou à terceira fase da disputa, mas o que aconteceu em campo diante do pequeno time sueco é praticamente imperdoável. Depois de vencer fora de casa por 3 a 0, a equipe inglesa saiu levando 2 a 0 diante de seu torcedor. E mais: cada vez que o adversário pegava a bola, batia o pânico. Menos mal que os Gunners conseguiram um gol e arrefeceram a situação. Mas, nestas condições, comemorar a derrota como se fosse vitória acabou sendo um um tanto quanto humilhante.

Bayern de Munique 10 x 2 Arsenal – Liga dos Campeões 2016/2017

Não precisa se assustar. Este não é o resultado de apenas uma partida. Mas, sim, a soma de duas (5 a 1 e 5 a 1). Foi deste modo vergonhoso que o Arsenal caiu frente ao rival alemão nas oitavas de final da ​Champions League. E pensar que o diretor executivo do clube, Ivan Gazidis, disse que o time competiria de igual para igual…

Arsenal 2 x 3 Olympiakos – Liga dos Campeões 2015/2016

Perder fora de casa para o Dínamo de Zagreb, até vai. Mas também perder para o Olympiakos, desta vez como mandante, daí já é demais. Pois o Arsenal conseguiu esta “façanha” (de arrancar lágrimas da sua torcida) na fase de grupos.

Arsenal 1 x 3 Monaco – Liga dos Campeões 2014/2015

Não poderia haver adversário melhor que o Monaco para enfrentar nas oitavas de final. Só que o Arsenal fez papelão. Perdeu em casa por 3 a 1 e, na volta, nem mesmo a vitória por 2 a 0 foi suficiente para evitar a eliminação pelo saldo qualificado.

Milan 4 x 0 Arsenal – Liga dos Campeões 2011/2012

Foi uma das noites mais sombrias da história dos Gunners em se tratando de Liga dos Campeões da Europa. O time inglês foi goleado de forma avassaladora pelo Milan, que ainda perdeu por 3 a 0 a partida de volta e, mesmo assim, avançou às quartas de final. Surpresa ou não, é fato que o Arsenal decepcionou.

Arsenal 1 x 3 Manchester United – Liga dos Campeões 2008/2009

Valia vaga à final da Champions, e o Arsenal havia perdido apenas por 1 a 0 em Old Trafford. Pois, em 11 minutos, de jogo no Emirates Stadium, viu o rival balançar a rede duas vezes e acabar com qualquer perspectiva. Na etapa final, mais um gol apenas consolidou o vexame, em nada amenizado com o pênalti convertido por Van Persie.