8 clubes de nomes ‘exóticos’ que estarão em ação na Copa do Brasil 2020

​Para muitos clubes pequenos/desconhecidos, a Copa do Brasil é a única oportunidade para se apresentar ao mundo do futebol nacional. Com 91 participantes confirmados – representando todas as regiões do país -, a edição de 2020 terá seu pontapé inicial nesta quarta-feira (5). Para entrarmos no clima do torneio mais plural do nosso calendário, listamos oito clubes de nomes exóticos que estarão em ação na primeira rodada. Confira:

Barbalha (CE)

Fundado em 2002, o ​Barbalha FC disputa a primeira divisão do Campeonato Cearense e jogará a Copa do Brasil pela segunda vez em sua história, com sua primeira participação datando do ano de 2014. O título mais importante do clube veio em 2018, quando conquistou a Série B do Estadual e conquistou o acesso à elite do futebol cearense.

Estreia na Copa do Brasil: 05/02, contra o Operário-PR

Afogados da Ingazeira (PE)

Apelidado de ‘Coruja do Sertão’, o clube foi fundado em 2013 com o mesmo nome do município do qual é natural: ​Afogados da Ingazeira. Vem de um ano especial e de afirmação a nível estadual, tendo terminado o Campeonato Pernambucano de 2019 na terceira colocação geral, sagrando-se o ‘campeão do Interior’.

Estreia na Copa do Brasil: 13/02, contra o Atlético-AC

Frei Paulistano (SE)

Não há dúvida de que a ​Associação Desportiva Frei Paulistano se configura em um dos clubes mais jovens que estarão em ação na competição. Apesar do pouco tempo de existência – foi fundado em 2016 -, já está ‘fazendo barulho’ no Estadual: conquistou a Série B do Sergipano no debute (2016) e rompeu, em 2019, a dinastia dividida entre Confiança e Sergipe, levando a taça da primeira divisão para casa. Seu apelido é ‘Touro do Agreste’.

Estreia na Copa do Brasil: 12/012, contra o Remo-PA

Águia Negra (MS)

Wesley Costa é mais um reforço do Águia Negra para o restante da temporada! – Infos: • Lateral Esquerdo

• 23 anos

• Ultimo time: Foz do Iguaçu pic.twitter.com/a0jUTmzfqz — EC Águia Negra (@ecaguianegra) February 4, 2020

Representante do Mato Grosso do Sul, o ​EC Águia Negra tem bem mais tempo de estrada em relação aos três clubes listados anteriormente: fundado em 1972, tem 47 anos de existência. Soma três títulos da Série A do Campeonato Estadual em seu currículo: 2007, 2012 e 2019. Participará da Série D do Brasileirão em 2020.

Estreia na Copa do Brasil: 12/02, contra o Sampaio Corrêa-MA

União Rondonópolis (MT)

Fundado em 1973, o ​União Esporte Clube, também conhecido como União Rondonópolis, é um dos representantes do Mato Grosso na Copa do Brasil 2020. Só conquistou um título Estadual em sua história: a edição de 2010. Nesta temporada, o ‘Colorado’ também estará em ação pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Estreia na Copa do Brasil: 06/02, contra o Atlético-GO

Galvez (AC)

A Arena da Floresta, situada em Rio Branco, é a casa do ​EC Galvez, agremiação fundada em 2011. Em 2020, o clube da capital jogará o maior mata-mata do futebol brasileiro pela terceira vez em sua história: as participações anteriores datam de 2016 e 2019. Ainda persegue seu primeiro título do Campeonato Acreano, no qual vem ‘batendo na trave’ nos últimos anos.

Estreia na Copa do Brasil: 12/02, contra o Vila Nova-GO

Vilhenense (RO)

​Vilhenense Esportivo Clube, alcunha de ‘Leão do Norte’, está apenas em sua quarta temporada de existência, mas já conseguiu se posicionar e se impor entre as principais forças do Estado. Prova disso é a campanha vitoriosa na primeira divisão do Campeonato Rondoniense 2019, primeiro título profissional da história do clube.

Estreia na Copa do Brasil: 05/02, contra o Boa Esporte-MG

Lagarto (SE)

 Atacantes contratados! Pedro Maycon tem 25 anos e jogou no Afogados da Ingazeira, Flamengo/PE, Central e Decisão. Soares tem 34 anos e jogou no Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Ponte Preta e Chapecoense. Na última temporada, estava na Tailândia, onde marcou 19 gols em 34 jogos. pic.twitter.com/9tPQsVrNxp — Lagarto Futebol Club (@lagarto_fclube) January 31, 2020

Após completar uma década de existência em 2019, o ​Lagarto Futebol Clube disputará o maior mata-mata nacional pela segunda vez em sua história, tendo sido eliminado na primeira rodada em 2014. Ainda busca seu primeiro título do Campeonato Sergipano, onde sua melhor jornada data de 2015, quando terminou na terceira posição geral.

Estreia na Copa do Brasil: 19/02, contra o Volta Redonda-RJ