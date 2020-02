8 finais de temporada dos mais caóticos da história do futebol

I​ magine a temporada de futebol de um país chegando ao seu final. Pois uma partida, na última rodada, pode colocar um clube no meio do caminho entre a alegria e o desespero. A pressão é forte, o tempo para pensar é curto e não há lugar para erros. Isso já aconteceu diversas vezes (inclusive no Brasil), e o 90min rememora, agora, oito finais de campeonato dos mais dramáticos da história do futebol.

Primeira Divisão da Inglaterra – 1988/1989

Liverpool e Arsenal disputaram o título em Anfield na última rodada. Os Reds entraram em campo três pontos acima do Gunners, e apenas tinham que evitar a derrota por dois gols para conquistar a coroa novamente. Pois o Arsenal ganhou pela diferença que precisava e ficou com o título no número de gols marcados.

Posição​ Time​ Pontos​ Vitórias​ Empates​ Derrotas​ Saldo​ Gols pró​ Gols contra​ ​1 ​Arsenal ​76 ​22 ​10 ​6 ​+37 ​73 ​36 ​2 ​Liverpool ​76 ​22 ​10 ​6 ​+37 ​65 ​28

Bundesliga – 2000/2001

Em quatro minutos, tudo mudou. O Schalke 04 buscava seu primeiro título da Bundesliga na última rodada. Para tanto, precisava derrotar em casa o Unterhaching, ameaçado de rebaixamento, e ainda torcer para que o Bayern de Munique perdesse para o Hamburgo. Ok, o Schalke, já no apagar das luzes, aos 49 da etapa final, conseguiu construir a vitória por 5 a 3 e ainda viu o Hamburgo fazer um gol. Com isso, seus torcedores chegaram a invadir o campo para comemorar, mas o Bayern, aos 48 do segundo tempo, colocou a bola no fundo da rede e ficou com a taça.

Posição​ Time​ ​Pontos Vitórias​ Empates​ Derrotas​ Saldo​ ​1 ​Bayern ​63 ​19 ​6 ​9 ​+25 ​2 ​Schalke ​62 ​18 ​8 ​8 ​+30

Premier League 2004/2005

A disputa contra o rebaixamento, por vezes, fica marcada na memória dos torcedores. E foi o que aconteceu nesta temporada. O West Bromwich chegou à última rodada da Premier League com 31 pontos e ocupando a lanterna, atrás de Southampton (32), Crystal Palace (32) e Norwich, fora da zona com 33. Pois o então lanterna, ao término das partidas, foi o único a escapar do descenso, derrotando o Portsmouth por 2 a 0. Por sua vez, o Southampton levou 2 a 1 do Manchester United, o Palace empatou em 2 a 2 com o rival local Charlton e o Norwich foi derrotado por 6 a 0 pelo Fulham.

Posição​ Time​ Pontos​ Vitórias​ Empates​ Derrotas​ Saldo​ 17 ​West Bromwich ​34 ​6 ​16 ​16 -​25 ​18 ​Crystal Palace ​33 ​7 ​12 ​19 -​21 ​19 ​Norwich ​33 ​7 ​12 ​19 -​35 ​20 ​Southampton ​32 ​6 ​14 ​18 -​21

Premier League 2011/2012

Um dos momentos mais icônico da história da Premier League aconteceu no último dia da temporada 2011/2012. Manchester City e Manchester United travaram um duelo pela taça ao longo das 38 rodadas, e o final não poderia ser mais memorável. Por conta do maior saldo, o City precisava do mesmo resultado do rival, que acabou vencendo o Sunderland, fora de casa, por 1 a 0. No Etihad Stadium, o time do técnico Roberto Mancini saiu na frente do Queens Park Rangers, com gol de Zabaleta, mas Cisse empatou logo em seguida. Barton, capitão do QPR, acabou expulso, mas isso não impediu a equipe de virar com Mackie. Ou seja, o título parecia estar escapando, até Dzeko deixar tudo igual e, aos 48 minutos do segundo tempo, Agüero colocar os donos da cada na frente e garantir o título da Liga pela primeira vez em 44 anos.

Posição​ Time​ Pontos​ Vitórias​ Empates​ Derrotas​ Saldo​ ​1 Manchester ​City ​89 ​28 ​5 5​ ​+64 ​2 Manchester ​United ​89 ​28 ​5 ​5 ​+56

La Liga 2013/2014

Próximo do seu primeiro título em quase duas décadas, o Atlético de Madrid precisava de um ponto na última rodada. Mas o adversário era o Barcelona, que venceria o campeonato se ganhasse a partida. Sem Diego Costa, substituído aos 16 minutos, o time colchonero ainda viu Alexis Sánchez abrir o placar para o Barça. No entanto, sob a batuta de Diego Godín, chegou à igualdade e garantiu a conquista.

​Posição Time​ Pontos​ Vitórias​ Empates​ Derrotas​ Saldo​ ​1 ​Atlético de Madrid ​90 ​28 ​6 ​4 ​+51 ​2 ​Barcelona ​87 ​27 ​6 ​5 ​+67 ​3 ​Real Madrid ​87 ​27 ​6 ​5 ​+66

Championship 2015/2016

Outro caso de disputa acirrada ocorreu na segunda divisão inglesa. Burnley, Middlesbrough e Brighton entraram no último dia de disputa com dois pontos de diferença entre eles. Os homens de Sean Dyche tiveram promoção garantida, no entanto, pois seus rivais tiveram que se enfrentar. Já o Brighton, na sequência, seria eliminado dos playoffs pelo Sheffield Wednesday.

Posição​ Time​ Pontos​ Vitórias​ Empates​ Derrotas​ Saldo​ ​1 ​Burnley ​93 ​26 ​15 ​5 ​+37 ​2 ​Middlesbrough ​89 ​26 ​11 ​9 ​+32 ​3 ​Brighton ​89 ​24 ​17 ​5 ​+30

Serie A 2017/2018

Em busca de vaga na Champions League, Lazio e Inter de Milão se enfrentaram no último dia do Campeonato Italiano. O time de Roma precisava apenas de um ponto, enquanto o rival necessitava da vitória para ficar à frente pelo confronto direto. Perisic abriu o placar para a Lazio, mas D’Ambrosio deixou tudo igual. A vantagem da equipe da capital veio novamente com Felipe Anderson, mas tudo mudou nos 15 minutos finais. O zagueiro Stefan de Vrij, que era da Lazio e já tinha um pré-contrato com a Inter, cometeu uma penalidade desnecessária, e Mauro Icardi converteu. Depois, Vecino garantiu a vitória da Inter.

​Posição Time​ Pontos​ Vitórias​ Empates​ Derrotas​ Saldo​ ​4 ​Inter de Milão ​72 ​20 ​12 ​6 ​+36 ​5 ​Lazio ​72 ​21 ​9 ​8 ​+40

Campeonato Brasileiro de 2009

O título foi decidido na última rodada, ou melhor, nos últimos minutos da última rodada. Flamengo, Internacional e São Paulo lutavam pelo título, com os cariocas tendo a vantagem de dependerem só de si. No entanto, saíram perdendo para o Grêmio, em pleno Maracanã. Com isso, o Tricolor estava dando ao Inter a chance de, com a vitória por 4 a 1 sobre o Santo André, dar a volta olímpica. Só que o Fla virou, sendo que o segundo gol, de Ronaldo Angelim, saiu já no apagar das luzes. Os paulistas acabaram em terceiro.

Posição​ Time​ Pontos​ Vitórias​ Empates​ Derrotas​ Saldo​ ​1 ​Flamengo ​67 ​19 ​10 ​9 ​14 ​2 ​Internacional ​65 ​19 ​8 ​11 ​21 ​3 ​São Paulo ​65 18​ ​11 ​9 ​15

