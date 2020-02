8 jogadores de nome que ainda estão sem clube para a temporada de 2020

Enquanto os clubes tentam completar seus elencos ao menos para o primeiro semestre, jogadores esperam a sua oportunidade. Sim, ainda tem muito atleta de nome no mercado naciional, com ou sem contrato, que busca uma nova casa para 2020. Abaixo, listamos oito nomes com futuro incerto.

Diego Tardelli

O atacante rescindiu com o Grêmio e, depois de ter seu nome vinculado ao Atlético-MG, ainda está sem clube.

Fred

Precisa acertar sua liberação junto ao Cruzeiro, o que parece questão de tempo, para assinar um novo contrato. O Fluminense é o número 1 da lista do centroavante, mas se alguém oferecer mais…

Rodriguinho

Também não jogará mais pelo Cruzeiro, que quer dinheiro pela sua liberação. Bahia e Athletico-PR, por exemplo, se assustaram com a pedida de R$ 16 milhões pelo meia.

Elias

O volante está livre no mercado depois de ver seu contrato com o Atlético-MG chegar ao fim. Quem se habilita?

Bryan Ruiz

Encostado no Santos, o meia-atacante costarriquenho é outro que precisa definir o seu futuro. O Santos está louco para “se livrar” dele.

Jucilei

O volante rescindiu seu contrato com o São Paulo. Chegou a ser dado como provável reforço do Vasco, mas pelo jeito não será este o seu destino.

Rafael

O goleiro tenta colocar fim ao seu vínculo com o Cruzeiro. Tão logo isso aconteça, deverá ser anunciado pelo Atlético-MG

André

O centroavante ainda tem mais dois anos de contrato com o Grêmio, mas está à disposição do mercado. O Grêmio não fará esforço algum para evitar sua saída, já que se encontra fora dos planos.