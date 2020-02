9 brigas inesquecíveis entre técnicos e jogadores

​ O futebol é um esporte no qual a emoção, muitas vezes, faz profissionais perderem a compostura. Com o coração acelerado, jogadores e treinadores já mostraram dificuldades em controlar os nervos até mesmo na frente das câmeras. E é nosso papel, claro, recordar nove momentos nos quais atletas e comandantes, seja da mesma equipe ou de rivais, entraram em atrito.

Roberto Mancini x Balotelli (Manchester City)

Balottei é é um jogador para lá de temperamental. No City, teve mais de uma rusga com o o seu treinador, Mancini. A mais famosa ocorreu durante um treinamento. Balotelli atacou Sinclair e o técnico o censurou pelo gesto, mas o italiano, longe de sereno, agarrou o pescoço de Mancini.

Luis Aragonés x Samuel Eto’o (Mallorca)

Durante um jogo em La Romareda, Aragonés decidiu tirar o camaronês, que ficou completamente contrariado. Quando este já estava sentado, o treinador o pegou pelo peito e o sacudiu, o cobrando pela atitude. O próprio técnico chegou a dizer que não lhe deu uma cabeçada por milagre.

Javier Irureta x Djalminha (Deportivo La Coruña)

Durante um treino, o técnico não apontou uma falta em cima do brasileiro, que atacou o comandante. O restante dos companheiros rapidamente intervieram para que a coisa não fosse pior, mas Irureta permaneceu calmo. Djalminha foi enviado para o vestiário.

Alex Ferguson x David Beckham (Manchester United)

No vestiário do Manchester United, o treinador estava realmente zangado com Beckham e, ao gritar “você falhou com seu time”, ele tirou um sapato do chão e o jogou na direção do profissional, atingindo sua perna esquerda. Beckham, então, correu em direção ao comandante, mas foi contido por colegas.

Luis Aragonés x Romário (Valencia)

Olha o Aragonés novamente. O treinador, durante um treino, cobrou o brasileiro por suas noitadas. “Olhe nos meus olhos!”, disse o comandante, jogando toda a sua raiva para cima do Baixinho enquanto o questionava sobre estar trabalhando pouco e aproveitando mais as festas.

Jorge Jesus x Cardozo (Benfica)

A derrota do Benfica na final da Taça de Portugal em 2013 acabou desencadeando uma luta entre Cardozo e Jorge Jesus. O jogador recriminou o comandante por tê-lo substituído e o empurrou, tendo que ser segurada por seus companheiros de equipe. Essa reação gerou uma multa de 65 mil euros.

Luiz Felipe Scolari x Dragutinovic (Portugal x Sérvia)

Nesse caso, é uma agressão entre um treinador e um jogador rival. No final de uma partida entre Portugal e Sérvia, o técnico da equipe lusitana perdeu a paciência depois que o árbitro validou um gol de impedimento. Quando Dragutinovic se aproximou da lateral do campo, o brasileiro desferiu um soco que, felizmente, não pegou de jeito no atleta, que partiu para cima de Scolari. Só não o atacou porque seus companheiros de equipe o impediram.

Dorival Júnior x Neymar (Santos)

Em 2011, em jogo contra o Atlético-GO, Neymar foi impedido de cobrar um pênalti pelo então treinador do Santos, Dorival Júnior. O jogador não gostou da decisão e se desentendeu com o comandante, que na partida seguinte anunciou que o jogador seria barrado. Com isso, acabou demitido.

Oswaldo de Oliveira x Paulo Henrique Ganso (Fluminense)