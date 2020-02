9 jogadores com futuro indefinido ou que ainda podem desembarcar no Brasil

​A janela europeia para contratações chegou ao fim. Mas isso não significa que os clubes brasileiros estejam livres do assédio em cima de seus jogadores e, também, que os mesmos não possam se reforçar. Dentro do mercado nacional, nomes podem trocar de casa. E, de fora, estrelas ainda são cogitadas como reforços. Abaixo, listamos nove atletas que ou estão com futuro indefinido ou podem chegar ao país. Alguns deles estão em relação formulada pelo ​Uol Esporte.

Lucas Pratto

O centroavante do River Plate voltou a ter seu nome citado no Internacional. Seria um pedido do técnico Eduardo Coudet para ter uma alternativa a Guerrero ou, até mesmo, para colocá-los lado a lado.

Rony

O Palmeiras fez uma oferta de 6 milhões de euros pelo atacante do Athletico-PR. No entanto, o pagamento seria dividido em quatro parcelas, tendo seu fim apenas em 2021. Como o Furacão não aceitou, a negociação se encontra longe de um desfecho.

Yony González

O Corinthians tem interesse no atacante, recentemente anunciado pelo Benfica. A ideia seria contratá-lo por empréstimo até o final do ano.

Fred

O centroavante negocia sua rescisão de contrato com o Cruzeiro. E, tão logo obtenha a liberação, poderá ser anunciado pelo Fluminense. O contato com seu agente já ocorreu.

Rafael Carioca

O volante, atualmente no Tigres, do México, está nos planos do Grêmio. Seu contrato vai até o mês de junho, e ele seria aquele homem mais de contenção no meio-campo.

Rafael

Do Cruzeiro para o Atlético-MG. Este deverá ser o caminho do goleiro. Basta, no entanto, que o atleta obtenha a sua liberação junto à Raposa.

Cacá

Após perder Léo Pereira para o Flamengo, o Athletico-PR corre atrás de um novo zagueiro. O clube está disposto a pagar 2 milhões de euros por 100% dos direitos do atleta do Cruzeiro. No entanto, o departamento de futebol da Raposa barrou a venda.

Jefferson Savarino

O Atlético-MG tenta confirmar a compra do atacante venezuelano de 23 anos junto ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos. O clube ofereceu US$ 2 milhões por 60% dos direitos do atleta, que foi indicado pelo técnico Rafael Dudamel.

Dedé

O Vasco da Gama tentou fechar com o zagueiro, que está de saída do Cruzeiro. Mesmo que o atleta tenha proposta do futebol chinês, daqui um pouco uma nova investida, até de outra equipe não pode ser descartada.