99 App tem vagas de emprego em diversos estados brasileiros; confira os cargos

A 99 App tem vagas de emprego no Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, São Paulo entre outros estados! Também tem vagas para Chile, México, Costa Rica e Colômbia. Saiba mais!

Sobre a empresa

“99 ou 99 App é uma empresa e aplicativo de transporte individual fundada em 2012 por Paulo Veras, Renato Freitas e Ariel Lambrecht. Em janeiro de 2017, a empresa recebeu um aporte de US$100 milhões de dólares da Didi Chuxing, empresa chinesa de transporte.”

“Na rua, no trabalho, de Táxi ou de Pop, como motorista ou passageiro, somos o ponto de partida de milhares de pessoas diariamente e queremos também ser parte do seu trajeto profissional. A missão da 99 é revolucionar a mobilidade urbana e transformar a vida das pessoas. Somos uma startup brasileira fundada em 2012 e que cinco anos depois se tornou o primeiro unicórnio brasileiro (startups que são avaliadas em um bilhão de dólares). Agora, a 99 faz parte da Didi Chuxing, maior plataforma de transporte por aplicativo do mundo.

Nós, Orangers, somos obcecados por nossos clientes.

Revolucionamos a mobilidade sem deixar de aproveitar cada minuto do nosso dia. Andamos de patinete e de hoverboard, tomamos nossa cerveja às sextas-feiras e nos jogamos nos puffs e redes do escritório. Buscamos desafios e adoramos mudanças em um negócio que é cada vez mais ágil, sem deixar de ser como realmente somos.

Se você leu até aqui e pensou: “UAU, também quero fazer parte disso”, só temos uma pergunta para fazer: Vamos de 99?”

Confira!

Vagas abertas

Algumas das vagas disponíveis hoje (26/02/2020) são:

Analista Anti-Fraude;

Engenheiro – diversas áreas;

Gerente de Negócios;

Gerente de Inteligência;

Gerente de Construção;

Copywriter;

Analista de Dados;

Designer;

Gerente de Marketing Digital;

Gerente de Atendimento;

Contador;

Gerente de Comunicação;

Analista de Marketing;

Gerente de Marketing;

Coordenador de Operações;

Estagiário de Operações;

Consultor de Operações;

Gerente de Qualidade;

Suporte;

Consultor de RH.

Lembrando que existem diversos cargos disponíveis além dos listados, e que estes podem ser preenchidos a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes! Você pode conferir todas as vagas disponíveis no link abaixo.

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: carreiras.99app.com.

