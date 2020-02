A 1000 dias para a Copa do Qatar, imaginamos qual será o time titular do Brasil na estreia

​A contagem regressiva começou exatamente nesta terça-feira de Carnaval. Faltando exatamente 1000 dias para o início da Copa do Mundo do Qatar, em 2022, as projeções para a primeira edição da competição no Oriente Médio começam a ganhar forma. E, obviamente, o 90min não ficaria de fora dessa. Abaixo, em uma espécie de bola de cristal, fazemos uma previsão sobre o time do Brasil que estará em campo na estreia da competição – claro, passando pelas eliminatórias, o que deve acontecer naturalmente. Concorda com a gente?

Alisson (goleiro)

É o melhor do mundo na sua posição e, até o Mundial, só tende a crescer e a ganhar mais confiança. Ninguém vai chegar perto de tirar o seu posto.

Daniel Alves (lateral-direito)

O técnico Tite é bastante conservador e, como não existe nenhum indício de que um jogador melhor irá surgir para o setor, a vaga deve ficar com o atleta do São Paulo, mesmo que este venha atuando no meio-campo.

Eder Militão (zagueiro)

Vai se consolidar até o Mundial como uma das peças a simbolizar a renovação da seleção brasileira. Joga muita bola o defensor do Real Madrid.

Marquinhos (zagueiro)

Parece mentira, mas o atleta do Paris Saint-Germain tem apenas 25 anos. Ou seja, tende a chegar no Qatar no auge da carreira.

Renan Lodi (lateral-esquerdo)

A cada vez que entra em campo pelo Atlético de Madrid, se mostra uma afirmação. É outro nome da nova geração de talentos do futebol brasileiro.

Casemiro (volante)

Está no auge da carreira e, por enquanto, não surgiu ninguém melhor do que o meio-campista do Real Madrid para atuar como guardião da zaga.

Arthur (volante)

Muito embora ainda não tenha mostrado tudo o que sabe no Barcelona, tecnicamente é insuperável.

Philippe Coutinho (meia)

Recuperando totalmente o seu futebol, a função de articulação ainda é dele. Mesmo que o momento no Bayern de Munique seja pouco inspirador, seu concorrente mais próximo, que é Lucas Paquetá, vem ainda mais em baixa.

Everton (atacante)

O Cebolinha, do Grêmio, se ainda não é titular absoluto, fatalmente será (até mesmo no lado contrário do campo). Sua impetuosidade e facilidade para superar a marcação desmontam qualquer rival.

Neymar (atacante)

Muitos podem querer vê-lo de fora da seleção por conta do comportamento pouco profissional no PSG. Mas não adianta: a seleção é e será Neymar e mais 10.

Gabigol (centroavante)

Tem algum jogador brasileiro que conclui melhor a gol do que o atacante do Flamengo? Então ele tem que estar lá, a menos que caia muito de produção.