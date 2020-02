À noite, Topa ou Não Topa garante vice-liderança para o SBT – Bastidores

Inicialmente exibido à tarde, o game perdia para a Record TV.

Remanejado para a faixa das 20h30, o Topa ou Não Topa, programa apresentado por Patrícia Abravanel, tem conquistado a vice-liderança.

Inicialmente, a atração era apresentada mais cedo, às 15h30, logo após o Programa da Maisa.

À noite, Topa ou Não Topa tem vantagem de cerca de um ponto da Record TV.

Confira as médias deste ano:

Janeiro

Topa ou Não Topa – 6,3 pontos

Record TV – 5,3 pontos

Fevereiro*

Topa ou Não Topa – 6,1 pontos

Record TV – 6,0 pontos

*até dia 15/02

Com informações adicionais do jornalista Ricardo Feltrin, do UOL.